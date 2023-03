Una prova atlètica. Foto: Special Olympics

El Palau de la Generalitat ha acollit, aquest dilluns 6 de març, la presentació dels Jocs Special Olympics 2023 , que se celebraran a Granollers entre els dies 30 de març i 2 d'abril. Amb vista a l'edició d'aquest any es preveu la presència de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de països de tot el món, que participaran en 14 disciplines esportives. Durant l'acte institucional, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que els Special Olympics "van més enllà de l'esport" ja que són "un exemple d'igualtat d'oportunitats".

Per a la consellera, “l'esport és una eina transformadora de les vides de les persones. És salut física i mental, però també és cohesió social” i ha apuntat que una de les prioritats del Govern és “normalitzar l'esport inclusiu” .

Per part seva, el responsable de Drets Socials, Carles Campuzano, ha remarcat que la fortalesa del moviment Special Olympics va lligada a la robustesa de les fundacions, entitats i associacions del món de les persones amb discapacitat. "Transcendeix l'activitat esportiva", va assegurar.

Els Jocs Special Olympics són l'esdeveniment esportiu més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un estímul per a la feina que fan cada dia. Tenir un aparador per mostrar-lo al món vol dir donar-los una oportunitat i fer que la societat vegi les capacitats i els valors d'aquests esportistes amb discapacitat.