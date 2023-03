Djokovic / @EP

El serbi Novak Djokovic , número u del món, s'ha retirat del torneig d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, en no poder entrar als Estats Units per no estar vacunat contra la COVID-19, ha informat l'organització del certamen.

"El número u del món Novak Djokovic s'ha retirat de l'Open BNP Paribas 2023. Amb la seva retirada, Nikoloz Basilashvili entra al quadre principal", va confirmar el torneig amb seu a Califòrnia a la xarxa social Twitter, sense donar-ne més detalls.

Djokovic no pot entrar actualment als Estats Units per no estar vacunat contra la COVID-19. L'Associació de Tennis dels Estats Units (USTA) i els organitzadors de l'US Open han recolzat que el 22 vegades guanyador d'un 'Grand Slam' pugui entrar al país per participar en els tornejos d'aquest mes a Indian Wells i Miami tot i el seu estat de vacunació.

Els Estats Units exigeixen als estrangers que entren al país que es vacunin contra la COVID-19, sense possibilitat de presentar un resultat negatiu com a alternativa. Està previst que la normativa canviï oficialment l'11 de maig. El quadre principal d'Indian Wells comença dimecres, mentre que el del Masters 1.000 de Miami està previst per al 19 de març. L'US Open començarà el 28 d'agost.

L'any passat, Djokovic es va perdre tant l' Open d'Austràlia -després de ser deportat del país oceànic- com l' US Open per no estar vacunat contra el coronavirus.