Recreació de l'Spotify Camp Nou / FC Barcelona

El FC Barcelona va decidir reactivar la reforma de l'Espai Barça des que Joan Laporta va guanyar les eleccions el març del 2021. Aquest projecte, que va arrencar el 2006 amb els primers esbossos, ha arrencat les obres del seu vaixell insígnia -l'Spotify Camp Nou- aquesta temporada , desmuntant part de la tercera graderia del gol sud. Aquesta reforma s'ha iniciat amb un context econòmic força advers, amb un deute net de 608 milions d'euros , per la qual cosa als 1.500 milions d'euros a forma de préstec per Goldman Sachs se li podria arribar a sumar 1.000 milions més a causa dels interessos financers.

Tal com ha explicat elEconomista.es, el club es planteja pagar el nou estadi amb cinc emissions de bons , repartits en: 100 milions a pagar el 2028, 250 milions el 2030, 350 milions el 2032, 400 milions de manera periòdica fins al 2044 i 200 milions més a repartir en diferents pagaments fins al 2047. Per assolir els 1.500 milions necessaris, el conjunt blaugrana recorrerà a un crèdit de 200 milions amb el banc, que haurà de tornar el 2028.

No obstant això, aquest finançament podria ser força més gran, ja que el finançament ronda en aquests moments el 6%. Per tant, el Barça li podria sumar més de 900 milions en interessos. A més, per complir els tempos del finançament, el conjunt presidit per Joan Laporta hauria de tornar 900 milions en nou anys , cosa complicada si tenim en compte que el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic -amb un terç menys de capacitat- fins a mínim novembre del 2024. Molt probablement, el club haurà de refinançar les emissions de deute que vencen el 2028, 2030 i 2032, cosa que pot sumar un 2% d'interessos , segons l'agència de qualificació KBRA, que ha rebaixat l'estructura de BBB+ a BBB.

El que és clar és que el Barça no podrà arribar al finançament de 2,5% d'interessos que va aconseguir el Reial Madrid a l'emissió de 575 milions per al nou Santiago Bernabéu. Per tant, sembla cada vegada més difícil de pensar que el Barça pugui fer front als 2.500 milions d'euros que costarà l'Espai Barça sense cap mena d'ajuda externa -cal recordar que ja ha venut part dels seus actius-, per cosa que s'aferren més que mai a la Superlliga, amb la qual podrien ampliar els seus ingressos de manera substancial.

1.500 MILIONS PER REFORMAR

Amb els 1.500 milions , el Barça planeja destinar 850 milions a les obres de l'estadi, i farà servir la resta per als lletjos de la constructora turca Limak, altres coses de la construcció i assegurances (58 milions), repagar un préstec pont de Goldman Sachs del que n'hi ha disposats 145 milions, en guardarà 150 per a contingències i en reservarà 133 per a la resta de l'Espai Barça.

Legends augura que, quan estigui a ple rendiment, el nou Spotify Camp Nou reportarà 50,2 milions dels abonats; 73,8 milions de venda d'entrades; 79,7 milions pel museu i els tours; 76,7 milions de llotges VIP; 47,2 milions de patrocinadors i 18,8 milions 'extra'. En total, una facturació anual de 346,5 milions d?euros.