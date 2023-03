Gasol, en un partit amb els Lakers. Foto: Wikipedia

La matinada d'aquest dimarts 7 al dimecres 8 de març, Pau Gasol entrarà, de totes totes, a l'olimp de Los Angeles Lakers i de la NBA. I és que el de Sant Boi veurà com l'equip en què va jugar entre el 2008 i el 2014 (i amb qui va guanyar dos anells de campió) li retirarà la samarreta amb el dorsal 16, que ningú vestirà mai més a l'equip angelí que vesteix de porpra i or.

L'equip, a més, va triar un partit especial per a Gasol, ja que els Lakers es veuran les cares contra Memphis Grizzlies, el primer equip en què va jugar el pivot català, que havia estat seleccionat al draft per Atlanta Hawks, encara que mai va arribar a jugar a la franquícia de l'estat de Geòrgia.

Amb els Lakers, Gasol va fer una mitjana de pràcticament 36 minuts per partit, 17,7 punts, 9,9 rebots i 3,5 assistències.

COMPANYS IL·LUSTRES

Així doncs, el 16 de Gasol estarà penjat per sempre al capdamunt del Cryto.com Arena (conegut durant molts anys com Staples Center) en companyia de noms il·lustres com Kobe Bryant (que té retirats els dorsals 8 i 24), Wilt Chamberlain (13), Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34) i Jerry West (44), entre d'altres.