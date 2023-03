La victòria a l'Spotify Camp Nou encara no serviria per certificar la competició matemàticament, però permetria obrir una bretxa de 12 punts amb el conjunt merengue. | @EP

El Futbol Club Barcelona busca sentenciar LaLiga aquesta nit a 'El Clásico' davant del Reial Madrid . La victòria a l'Spotify Camp Nou encara no serviria per certificar la competició matemàticament, però permetria obrir una bretxa de 12 punts amb el conjunt merengue. Tot i això, el Reial Madrid arriba en un estat de forma pletòric després de fer-se, sense gaires dificultats, amb el pas a quarts de final després d'atropellar el Liverpool a la Champions League .

Per la seva banda, l'equip blanc, liderat per Carlo Ancelotti , es presenta a l'enfrontament amb la gesta d'haver aconseguit vèncer en les dues últimes aparicions al Camp Nou a LaLiga. Un èxit històric que només s'ha produït una vegada a la història de la competició, entre el gener del 1963 i el febrer del 1965, quan l'equip merengue va obtenir tres victòries consecutives com a visitant al camp culer.

Tot i això, el Barça està més que preparat per afrontar l'important partit, sabent que el seu estadi, l'Spotify Camp Nou, és un autèntic fortí a LaLiga Santander. Els dirigits per Xavi Hernández han aconseguit mantenir-se invictes a casa després de 12 partits disputats (10 victòries i 2 empats), registrant el seu millor inici sense derrotes com a local des de la temporada 19/20.

Els de Xavi Hernández patiran un dràstic canvi de plans de cara al Clàssic. El tècnic confiava a comptar amb el seu jugador estrella, Pedri , per a aquest important partit. Tot i això, segons ha alertat el diari esportiu MD , el canari no podrà jugar a causa d'unes males sensacions que va experimentar durant l'entrenament d'avui i que el van obligar a retirar-se de la sessió de manera precipitada. La solució podria passar pels peus de Frank Kessié , situant-se a la medul·lar i deixant Gavi amb més llibertat o donar-li la titularitat a Ferran Torres o Ansu Fati, tots dos en una mala forma, de manera que la primera alternativa cobra molt més sentit.

El Reial Madrid, en canvi, només compta amb la baixa d'Àlaba , que segueix la recuperació després de patir una lesió muscular en la idea dels vuitens de final de la Champions contra el Liverpool. Nacho Fernández , de gala després de rebre la trucada del seleccionador espanyol, revelarà la seva posició al lateral esquerre de la defensa.

POSSIBLES ALINEACIONS

BARCELONA : Ter Stegen; Baldé, Christensen, Koundé, Araújo; Busquets, Kessié, Frenkie de Jong; Gavi, Raphinha, Lewandowski.

REIAL MADRID : Coutouis; Nacho Fdez., Rüdiger, Militao, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Fede Valverde, Vinícius Júnior, Karim Benzema.

El Barça portarà el logotip de 'Motomami' de Rosalía al Clàssic. | @EP

DIA HISTÒRIC

Avui és un dia històric per a Joan Laporta , que compleix el seu partit número 500 com a president del FC Barcelona a l'enfrontament contra el Reial Madrid. Des del seu primer mandat, entre el 2003 i el 2010, Laporta ha obtingut un impressionant rècord de 308 victòries, 108 empats i 83 derrotes, juntament amb un total de 14 títols, incloses quatre Lligues, dos Champions, un Mundial de Clubs, una Copa del Rei , una Supercopa d'Europa i tres Supercopes d'Espanya. En el seu segon mandat des del 2021, ha sumat una Copa i una Supercopa espanyola al seu palmarès.

D'altra banda, totes les mirades estan posades a la Rosalia. Aquesta nit l'equip lluirà el logotip de Motomami , l'últim àlbum de la reconeguda artista espanyola Rosalía , a la samarreta oficial. Aquesta serà la segona vegada la temporada en què el club català llueix el logotip d'una creació musical a la samarreta oficial, després d'haver promocionat l'àlbum de Drake al passat Clàssic d'octubre.

La trobada començarà a les 21:00 hores, i es podrà per Movistar LaLiga.