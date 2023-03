L'eufòria després del triomf. Foto: FCB

Tercer Clàssic consecutiu amb color blaugrana. El Barça va donar un cop a la Lliga diumenge a la nit 19 de març passat gràcies al seu triomf contra el Reial Madrid (2-1) en un notable partit que va estar comandat en bona mesura pels de Xavi Hernández, però que el conjunt blanc també es podria haver portat. Els gols de Sergi Roberto i de Franck Kessié, al tram final de la primera i la segona meitat, respectivament, van servir per capgirar un autogol de Ronald Araújo al primer tram del partit.

El Madrid, sabent que només li servia la victòria, va sortir agressiu i va fer el primer tret a porta passat el primer minut, amb una rematada poc perillosa de Karim Benzema. Tot i això, el Barça va prendre el control del matx ben aviat (i va tenir dues ocasions clares, de Robert Lewandowski i Raphinha), encara que en una jugaga blanca per banda esquerra, després d'una centrada de Vinícius, Araújo va desviar la pilota amb el cap, que es va colar a la porteria de Marc ter Stegen.

La diana va donar vitamines al Madrid, tot i que aviat el control i la iniciativa tornarien a ser per als locals; els intents ofensius blaugrana es repetien amb un resultat idèntic: parades de Thibaut Courtois. Fins al minut 44, quan Sergi Roberto va aprofitar un rebuig a l'interior de l'àrea per restablir l'empat.

La tònica del matx, amb el domini del Barça i les millors ocasions (i les salvades de Courtois), van seguir fins al minut 80, quan al Camp Nou se li va glaçar el cor. Un gol d'Asensio posava la competició al vermell viu, tot i que el VAR va determinar que el balear estava fora de joc.

Un altre cop amb l'1-1 i amb el Madrid llançat a buscar el segon, una internada pel carril esquerre d'Alejandro Balde (ja al descompte) va acabar en botes de Kessié, que va definir ajustant per sota el pal esquerre de Courtois.

Així, el Barça queda 12 punts per sobre dels madridistes quan faltaven 12 jornades per al desenllaç de la lliga. La competició es para ara pels compromisos de les seleccions, de manera que els de Xavi no tornaran a jugar fins al?1 d?abril, quan visitaran el camp de l?Elx.