Carlos Alcaraz / @EP

El tennista espanyol Carlos Alcaraz s'ha adjudicat aquest diumenge el torneig d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, en atropellar (6-3, 6-2) a la final el rus Daniil Medvedev, vuitè títol del seu palmarès que el torna al número u del món.

Alcaraz va alçar el tercer torneig d'aquesta categoria, després de Miami i Madrid l'any passat, en un tres de tres en final, el segon títol el 2023 després del de Buenos Aires. El murcià, que va iniciar el curs a la cita argentina després de dues lesions seguides , va jugar també la final de Rio de Janeiro, que no va poder competir per una altra lesió, i en el seu tercer torneig de la temporada va repetir final i trofeu.

El pupil de Juan Carlos Ferrero, tennista revelació del 2022 guanyant l'US Open per ser el número u del món més jove de la història, va camí d'un any encara més gran, encara amb 19 anys i sense rival ni tan sols en un Medvedev que portava 19 partits sense perdre i tres títols seguits (Ròterdam, Doha i Dubai).

Alcaraz, que torna al número u que li va treure Novak Djokovic en un Obert d'Austràlia que es va perdre l'espanyol, va passar per sobre del rus sense miraments, sense parpellejar malgrat el recital ni veure's afectat pel vent a la imponent pista central californiana. El del Palmar va aprofitar al segon joc l'única bola de 'break' del primer set, que el va posar en un prometedor 3-0.

L'espanyol no va trigar a treure repertori, amb una dreta dominant, la deixada sempre que va poder i un servei amb què pujar a la xarxa. Per contra, a un Medvedev amb la por o el respecte al cos, no li va sortir res, entrant en barrina per culpa també d'aquell joc precipitat que porta sempre per bé o per mal. Alcaraz va guanyar el servei sense dificultat i va posar el 6-3.

La final va plasmar millor la superioritat de l'espanyol a l'inici el segon set, amb dos jocs seguits en blanc, un segon 'break' i un 4-0 de turment per al rus. El festival d'Alcaraz no es va aturar fins que es va veure amb els braços enlaire després de poc més d'una hora de final, amb l'objectiu amb què va aterrar al desert californià complert: títol i número u.