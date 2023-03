Bojan Krkic / @EP

Bojan Krkic, el davanter que va sortir de la Masia del Barça, ha anunciat aquest matí la retirada del futbol professional amb 32 anys. Ho ha fet a l'Auditori 1899, instal·lació que pertany al club blaugrana, envoltat de totes les samarretes que ha vestit al llarg dels 16 anys de carrera futbolística. Tot i això, el seu últim partit el jugarà al juny, en un matx homenatge que protagonitzarà amb la samarreta de la selecció catalana.

“Amb 8, 9 anys vaig entrar en aquest club, que és la meva família, i amb 32 i després de moltes vivències vull anunciar que acabo una etapa. Agraït per tot el que he viscut. Cal ser honestos i crec que el meu moment ha arribat . He decidit posar punt i final a aquesta etapa”, anunciava pràcticament entre llàgrimes.

El jugador de Linyola ha volgut agrair personalment també Joan Laporta, a qui ha qualificat com "algú molt especial" i als seus pares, per venir a Barcelona pel futbol i permetre que seguís el seu somni, als seus amics i agents.

"Aquestes decisions no són fàcils. Feia 12 anys que era fora de casa ia nivell professional em sento realitzat. Volia gaudir d'una nova etapa a prop de la meva família", explicava Krkic.

A més, ha anunciat que s'està realitzant un documental sobre la seva trajectoria esportiva. Després d'abandonar el Barça, va recalar en diferents equips com la Roma, el Milan, l'Ajax, l'Stoke City, el Mainz, l'Alabès, el Mont-real i, en última instància, el Vissel Kobe japonès, on ha compartit vestidor amb Andrés Iniesta.

El palmarès del davanter ha estat extens, però la majoria dels títols els ha guanyat amb la samarreta blaugrana: tres lligues espanyoles (2008/09, 2009/10, 2010/11), dues Champions (2008/09, 2010/11) , un Mundial de Clubs (2010), una Supercopa d'Europa (2009/2010), una Copa del Rei (2008/09), tres Supercopes d'Espanya (2008/09, 2009/10, 2010/11), una Eredivisie ( 2013/14), una Supercopa holandesa (2014) i una Copa del Canadà (2018/19).