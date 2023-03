Catalunyapress campnouarx

La comissió d'Ètica i Disciplina de la UEFA ha anunciat aquest dijous 23 de març l'obertura d'una investigació al FC Barcelona per una "violació possible" del marc legal de la UEFA arran del Cas Negreira.

"D'acord amb l'article 31(4) del Reglament Disciplinari de la UEFA, els inspectors d'Ètica i Disciplina de la UEFA han estat designats avui per dur a terme una investigació sobre una possible violació del marc legal de la UEFA per part del FC Barcelona en relació amb l'anomenat Cas Negreira", ha anunciat l´organisme europeu.

De moment, el màxim organisme del futbol europeu no ha donat més detalls, apuntant que "més informació sobre aquest assumpte estarà disponible en el moment oportú".

El cas ja està sent investigat per la Fiscalia Anticorrupció espanyola, que va presentar denúncia contra el FC Barcelona i els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu per presumpta corrupció pels 7,3 milions d'euros que el club hauria pagat a Negreira.