Foto: Volta a Catalunya

Un any més Barcelona serà l'escenari que determinarà el campió de la Volta Ciclista a Catalunya. Diumenge que ve 26 de març se celebrarà l'última etapa de la ronda, amb sortida i arribada a la capital, però que portarà el pilot a passar per bona part del Baix Llobregat, en 136 quilòmetres que inclouran muntanya.

Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Joao Gonçalves, Mikel Landa i Marc Soler són alguns dels favorits a la victòria final, encara que hauran de passar per alts com Begues i el Castell de Montjuïc, en un circuit al qual hauran de fer diverses voltes, com és habitual.