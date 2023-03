L'antic tècnic de la sub-21 s'estrenarà al càrrec de la selecció espanyola al primer partit de classificació de l'Eurocopa 2024 contra la Noruega d'Erling Haaland. | @EP

La Selecció Espanyola torna a la gespa després de caure eliminats al Mundial de Qatar, per la selecció marroquina. Serà el debut del nou seleccionador, Luis de la Fuente, al capdavant de l'equip. El tècnic de La Rioja forma part de l'organigrama espanyol des del 2013. L'entrenador ha donat mostres que vol un canvi en el joc de la selecció. Mostra d'això és la plantilla totalment renovada després de la retirada internacional del capità Sergio Busquets (FC Barcelona) i les baixes de jugadors que havien estat claus per a Luis Enrique com Ferran Torres. Aquesta tarda, s'enfrontarà les cares contra la Noruega d'Erling Haaland, el màxim anotador de la Premier League i un dels talents amb més projecció del futbol europeu.

Queden per aclarir moltes incògnites al voltant de l'esquema tàctic de De la Fuent e, però el llibret mostrat en els seus últims anys a les categories inferiors de La Roja sembla indicar que el clàssic 4-3-3 de Luis Enrique quedarà obsolet amb el nou seleccionador, que confia més en el clàssic 4-2-3-1 . Tot i els descarts, ja anunciats, de David García (Osasuna) i Borja Iglesias (Real Betis) davant de Noruega, sembla que la zona on menys dubtes hi ha és a la porteria. Presumiblement, Kepa serà l'encarregat de portar els galons de la meta espanyola en aquesta primera presa de foc. A la defensa parteix amb prioritat Laporte , però les noves incorporacions de Nacho i Íñigo Martínez , tots dos en un gran estat de forma, podrien asseure el francoespanyol. El lateral esquerre també és una incògnita. A priori parteix amb avantatge Alejandro Baldé , però Gayà també podria ser titular.

Amb el nou sistema de joc, un imprescindible Rodri necessitarà un company a la medul·lar. Fabián , un dels seus predilectes, podria acompanyar-lo, però tampoc no es descarta que Gavi retardés la seva posició o que sigui Mikel Merino l'encarregat d'organitzar la medul·lar. Dani Ceballos aquesta nit lluirà el dorsal número 10, de manera que tot apunta que serà el jugador d'enganxament amb la davantera, la posició que té més dubtes. Presumiblement, el nou capità Morata hauria de ser qui prengui els galons, però la recent reincorporació d'Iago Aspas i un Joselu enratxat podrien prendre més protagonisme a la trobada.

D'aquesta manera, Espanya rebrà el conjunt noruec a La Rosaleda (Màlaga) i serà l'inici de la primera jornada de les eliminatòries per a la classificació a la pròxima edició de l'Eurocopa 2024 . La Roja forma part del Grup A , on a més de Noruega es troba Xipre, Geòrgia i Escòcia, sent els espanyols els principals candidats per liderar el grup i avançar a la fase final de la competició. La pilota començarà a rodar a les 20.45 i es retransmetrà gratuïtament a través del canal de TVE, La 1 .