Joselu va brillar en el seu debut amb dos gols consecutius en només uns minuts. | @EP

La selecció espanyola de futbol ha arrencat de forma positiva el seu camí cap a la classificació per a l' Eurocopa 2024 amb una victòria contundent, encara que amb dificultats, en el primer partit sota el comandament de Luis de la Fuente . La Roja es va enfrontar a Noruega i, tot i que al principi va tenir alguns contratemps, l'entrada de Joselu , al seu debut, va permetre sentenciar una generosa golejada per 3 a 0.

El davanter de l'Espanyol va ser decisiu a la recta final del partit, quan la selecció espanyola estava patint per imposar el seu joc i resoldre l'enfrontament. En pocs minuts, Joselu va aconseguir marcar dos gols consecutius , amb un minut de diferència entre ells, que van certificar la golejada d'Espanya. El debut de Luis de la Fuente com a seleccionador va deixar bones sensacions, especialment per la capacitat de la Roja de mantenir les maneres en moments de dificultat i per l'efectivitat del pla B que es va posar en marxa a la segona meitat del partit.

El partit de la selecció espanyola en el seu debut a la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024 va ser una mica agredolç . La Roja va començar el matx amb una actitud dominant , mantenint la possessió de la pilota i jugant amb calma. Tot i això, després del gol de Dani Olmo , Espanya va semblar relaxar-se i disminuir el ritme, cosa que va permetre a Noruega créixer i acostar-se perillosament a la porteria espanyola.

A la segona meitat, la selecció nòrdica va tenir diverses oportunitats d'igualar el marcador, però la defensa espanyola, liderada per Kepa , va mantenir a ratlla els atacants. Va ser llavors quan l'entrenador Luis de la Fuente va decidir fer alguns canvis per donar un aire nou a l'equip.

L'entrada de Dani Ceballos al centre del camp i de Yeremy Pino a l'atac li van donar a Espanya un impuls addicional. A més, el gol de Joselu , generat a partir d'una gran jugada individual de Fabián , va canviar completament el rumb del partit. Només dos minuts després, Joselu va aconseguir marcar un segon gol, i després Oyarzabal va tenir una gran oportunitat d'anotar el tercer.