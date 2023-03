Adri Contreras, el president del Barrio / Twitter @elbarrioklk_

Es pot dir sense cap mena de dubte que la Kings League , el projecte revolucionari de l'exblaugrana Gerard Piqué, ha estat tot un èxit. Així ho abalen les 92.522 persones que van anar a l'Spotify Camp Nou per veure la Final Four i els més de dos milions d'usuaris que van seguir la victòria final del Barri en streaming per Twitch.

En qüestions futbolístiques, la gent es va quedar amb ganes de veure els equips d'alguns dels streamers més famosos, com ara Ultimate Móstoles (DJ Mario) o Porcins FC (Ibai Llanos), però l'espectacle va ser majúscul de totes maneres amb els tres partits que es van jugar. La primera semifinal la van jugar els Troncs (Perxitaa) contra Aniquiladores (Juan Guarnizo), i contra tot pronòstic, els segons van passar a la final després de guanyar als penals finals.

A la segona semifinal, es van veure les cares els Saiyans (The Grefg) contra El Barrio (Adri Contreras). Nou enfrontament "matagigants", ja que els segons es van classificar a la final amb un ajustat 4-3.

Finalment, El Barrio es va emportar la victòria contra Aniquiladors en una final que van tenir dominada en tot moment, amb un contundent 3-0.

ACTUACIONS I FOCS ARTIFICIALS

L'espectacle va començar a les 16 hi no va acabar fins pràcticament les 23 h. En aquestes gairebé set hores, hi va haver temps perquè els presidents arribessin a l'Spotify Camp Nou en un helicòpter personalitzat que va sobrevolar l'estadi; batalles de galls de Chuty, Gazir, Bnet i Skone; d´actuacions musicals de Lali i Tiago PZK, i de focs artificials que van coronar el cel de Barcelona.

A més, també es va donar una notícia bomba: Neymar serà un dels presidents de la Kings League a Brasil. D'aquesta manera, s'uneix a Ronaldinho, que ja va confirmar també que tindria un equip a la futura lliga de streamers brasilera.