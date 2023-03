Marc Márquez / @EP

El pilot espanyol de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda) , va acceptar la seva sanció després de l'accident que va provocar aquest diumenge al Gran Premi de Portugal, com va explicar, per un bloqueig als frens, i va confessar que "el més important" és que el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia) "està bé".

"Avui el més important és que Miguel estigui bé. Se m'ha bloquejat el fre davanter i he pogut esquivar Martín, però no Oliveira. Ho sento molt per ell, pel seu equip i pels aficionats portuguesos. Estic molt d'acord amb la sanció", va dir en declaracions facilitades pel seu equip. El de Cervera lluitava a les primeres voltes pels llocs de dalt ia la corba tres va fer un recte en què va tocar primer Jorge Martín (Ducati) i després va atropellar Oliveira i la seva moto.

"Tinc algunes lesions a la mà i al genoll. Ja veurem de què es tracta, però la meva condició ara no és el més important. Mai vols tenir aquest tipus d'incidents i acabar les carreres així", va afirmar.

"L'única manera que tenim d'aconseguir anar ràpids és frenant tard, però la meva intenció no era atacar. A la primera volta ja havia tingut un petit bloqueig del fre davanter sense conseqüències, però després hem tingut mala sort", ha afegit. Márquez va tancar amb l'abandó i el contratemps en carrera una setmana d' estrena del Mundial que va anar millorant a Portimao, amb la pole aconseguida dissabte.

"Només puc demanar disculpes. Ha estat un cap de setmana agredolç. Hem de mantenir les mateixes expectatives, aprendre dels errors i seguir millorant", va acabar.

LESIÓ I SANCIÓ

A causa del xoc, l'octacampió va patir una fractura del primer metacarpià de la mà dreta. L'equip Repsol Honda ja ha informat aquest mateix dilluns que Márquez ja ha estat operat i que es perdrà la segona prova del Campionat del Món.

L'acció que va acabar amb la seva presència al primer GP de l'any semblava segura de sanció per al de Cervera i, poc després de la carrera que va guanyar Francesco Bagnaia (Ducati), els comissaris van anunciar aquest doble 'Long Lap' per a la cursa del proper diumenge a Argentina, encara que probablement Márquez no correrà a causa de la lesió.