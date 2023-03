Foto: Europa Press

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha aixecat el veto als esportistes russos i bielorussos, sancionats des de la invasió russa d'Ucraïna, i ha recomanat a les federacions que autoritzin la seva participació en competicions internacionals com a "esportistes neutrals individuals", a més de permetre que competeixin en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de París 2024 i els Jocs d'Hivern Milà-Cortina 2026, encara que sense garantir la seva presència en aquestes cites.

D'aquesta manera, la Junta Executiva del COI respon a la sol·licitud de la 11a Cimera Olímpica, que es va reunir el 9 de desembre passat, després de consultes amb membres del COI, dels Comitès Olímpics Nacionals (CON), de les federacions i de representants dels esportistes.

Tot i això, assegura que la participació d'esportistes amb passaport rus o bielorús als Jocs Olímpics de París 2024 i als Jocs Olímpics d'Hivern Milà-Cortina 2026 "no va ser considerada ni a les consultes ni a les seves deliberacions d'avui".

"El COI es reserva expressament el dret de decidir sobre la seva participació en el moment adequat, encara que es considerés que s'han classificat d'acord amb els criteris de classificació establerts per les seves federacions internacionals respectives", ha continuat en el comunicat.

A més, ha reiterat que els Jocs Olímpics "no poden prevenir guerres i conflictes" ni "abordar tots els desafiaments polítics i socials". "Els Jocs Olímpics poden servir d'exemple per a un món on tots respectin les mateixes regles i es respectin els uns als altres. Poden inspirar-nos a resoldre problemes construint ponts, cosa que porta a una millor comprensió entre les persones. Poden obrir la porta al diàleg i la construcció de la pau d'una manera que no ho fan l'exclusió i la divisió", va indicar.

Malgrat tot, el COI va insistir en la seva condemna "a la invasió russa d'Ucraïna", que és "una flagrant violació de la treva olímpica", per la qual cosa manté les sancions als governs de Rússia i Bielorússia, entre les quals es inclouen no organitzar esdeveniments esportius internacionals a qualsevol dels dos països; no exhibir cap bandera, himne o cap altre símbol nacional en cap competició internacional; i no convidar cap polític o mandatari dels dos països a cap esdeveniment esportiu internacional.

Sobre els esportistes russos o bielorussos, el COI deixa la decisió de readmetre'ls "a discreció de les federacions", recomanant que tornin a la competició participant "com a esportistes neutrals individuals", mai en equip. A més, ha assegurat que els esportistes que donin suport "activament la guerra" no podran competir, com tampoc els que estiguin contractats per les forces armades russes o bieloruses o les agències de seguretat nacional.

En aquest sentit, ha recalcat a les federacions que considerin la participació d'aquests "en funció dels seus mèrits esportius i no per motius polítics o pels seus passaports", recordant que actualment hi ha 70 conflictes armats i guerres més al món i que "ningú està sol·licitant l'exclusió dels esportistes d'aquests països.

Finalment, va reiterar el suport als esportistes ucraïnesos, per als quals ha dotat un Fons de Solidaritat de fins a 7,5 milions de dòlars (gairebé set milions d'euros).