McTominay celebra un dels gols d'Escòcia. Foto: Europa Press



La selecció espanyola masculina de futbol va patir, la nit de dimarts passat 28, la primera derrota a la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2024 després de caure aquest dimarts davant Escòcia (2-0), després d'un partit on mai es va sentir còmoda i on va pagar car els seus errors a la zona defensiva.

Dos gols del migcampista del Manchester United Scott McTominay (als minuts 7 i 51) van ser dues lloses impossibles de superar per als espanyols, que no van tenir l'encert mostrat dies abans davant de Noruega.

Tot i la reacció immediata del tècnic Luis de la Fuente, que va donar entrada a Iago Aspas poc després del segon gol dels britànics (ja havia intentat canviar coses amb l'ingrés de Nico Williams), les ocasions generades no es van traduir en gols.

De fet, algunes veus (com la del cronista d'El Mundo, Eduardo Castelao) ja han començat a criticar el nou projecte liderat pel tècnic basc, que consideren que no té "ni futbol ni fúria".

Els propers partits de classificació per al campionat d'Europa, en el cas d'Espanya, no seran fins al mes de setembre, quan els de De la Fuente viatjaran a Geòrgia i rebran Xipre.