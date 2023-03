Ansu Fati, jugador del Barça / @EP

El pare del jugador del FC Barcelona Ansu Fati, Bori Fati , va assegurar que el seu fill no desitja anar-se'n del club blaugrana però que ell pensa "una altra cosa" per la falta de minuts i protagonisme del seu fill al projecte de Xavi Hernández.

"Ansu no es vol anar del Barça, però jo com a pare penso una altra cosa . El que em molesta és que Ansu jugui tan pocs minuts, mereix molt més", va assegurar Bori Fati a 'El Partidazo de COPE' amb Juanma Castaño.

De la reunió amb el director de futbol blaugrana, Mateu Alemany, va revelar que li va dir que Ansu és "patrimoni del club" i que el Barça vol Ansu . "El primer que li va dir Ansu a Jorge Mendes va ser que ell és del Barça i ell no se'n va del Barça. Jo pensava una altra cosa, però ell em va dir 'Papà, no estic d'acord. Vull estar aquí'", va explicar el pare .

Però tan molest està Bori Fati amb la situació actual que va insinuar que no aniria més a l'Spotify Camp Nou. "Jo no aniré al camp més, estic molt enfadat. D'aquí a un mes ens veiem amb Mendes, segur. Com a pare estic emprenyat, però potser no tinc raó... Tothom sap qui és Mendes. Fa 1 o 2 anys em va dir que tenia ofertes i Bartomeu no les va voler escoltar", va recordar.

"Jo penso que ens mereixem molt més, perquè Ansu abans de lesionar-se jugava i hi eren Messi, Griezmann, Suárez... Jo he dit a Mateu (Alemany, director de futbol) 'Ansu és el vostre futbolista franquícia. És el 10, el que es va atrevir a agafar el 10 de Messi'. A mi el que em molesta és que jugui tan pocs minuts", va reiterar.

En aquest sentit, ha matisat que no demana a Xavi que posi Ansu "sí o sí". "Però Ansu s'ha lesionat amb el Barça i ha passat aquest calvari amb el Barça. El Barça estava de capa caiguda i tothom volia que jugués. Ho van accelerar perquè tornés. I ara què? Se n'obliden?" , es va preguntar.

Això sí, va deixar clar que la postura del fill és diferent. "Ansu no està disgustat amb Xavi, és el seu ídol de sempre. Jo estic enfadat com a pare", va recalcar.

De cara al futur, va assenyalar que ell, com a pare, pensa molt a Sevilla ia tornar a casa. "Ara mateix no valoraria una oferta del Madrid, perquè Ansu no ho acceptaria. Jo no puc ficar Ansu on ell no vol. Però jo no parlaré mai malament del Madrid perquè són dos clubs molt grans i mai saps el que el món et va a deparar... Mai saps on et portarà", va aportar.