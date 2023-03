Un altre honor per al de Sant Boi. Foto: Twitter (@paugasol)

Tot i estar retirat, Pau Gasol no oblidarà mai aquest 2023. I és que si el 7 de març passat veia com un dels seus equips, Los Angeles Lakers, li retirava el dorsal 16, des d'aquest dimecres 29 sap que ingressarà al Hall of Fame de la NBA, el Saló de la Fama de la millor lliga de bàsquet del món.

La cadena ESPN va avançar que el de Sant Boi és un dels noms que ingressaran en aquest grup selecte d'esportistes; de fet, la 'classe' de 2023 es complementa amb figures com Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Tony Parker, Mia Hammond i Gregg Popovich.

La lliga confirmarà aquests accessos el proper dissabte 1 d'abril.

PRIMER CATALÀ I TERCER ESPANYOL A ACONSEGUIR-HO

L'expívot del Baix Llobregat serà el primer català que ingressi al Hall of Fame... i el tercer espanyol que rebi aquest honor. Abans que ell, van ser reconeguts per la seva trajectòria dos dels grans noms del nostre bàsquet: Antonio Díaz-Miguel (el 1997) i Pedro Ferrándiz (el 2007).