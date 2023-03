Barça - Roma, a l'anada / @EP

El Barça femení va golejar (5-1) aquest dimecres a l' Spotify Camp Nou a la Roma en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, després d'un còmode matx en què les blaugranes van fer bo el 0- 1 de l'anada i van segellar el seu cinquè passi consecutiu a les semifinals de la màxima competició continental.

El conjunt que dirigeix Jonatan Giráldez, que venia de vèncer a la Lliga F el Reial Madrid per segellar pràcticament el títol domèstic, va tornar a oferir la seva millor versió per doblegar un conjunt italià que amb prou feines va comparèixer. La bona feina de la internacional sueca Fridolina Rolfö, amb dos gols i una assistència, va ser suficient per deixar el triomf a casa i continuar el seu camí europeu.

Així, a l'Spotify Camp Nou el domini de les blaugranes des del començament va ser massa per a un conjunt italià que es va tancar al seu propi camp a les primeres de canvi. Les culers no van trigar a imposar el seu joc amb un futbol directe i precís que va acabar trobant a Rolfö el premi del gol als deu minuts. La davantera sueca va recollir un rebuig dins de l'àrea per connectar un xut potent i marcar el primer de la tarda.

A partir d'aquí, el setge de les de Jonatan Giráldez va ser una constant, per acabar d'assentar-se a camp contrari i ampliar la seva renda a la mitja hora de joc. Rolfö va tornar a ser protagonista assistint en el segon gol a una Mapi León que, des de lluny i amb la cama esquerra, va connectar un potent xut inabastable per a Ceasar, en què va ser el seu cinquè gol de la temporada.

Incapaços de fer front al vendaval ofensiu de les blaugranes, el quadro romà va haver de resignar-se davant de la superioritat d'un conjunt local que amb prou feines li va donar opcions. Així, just quan la primera part arribava a la fi, una altra vegada la internacional sueca va tornar a aparèixer per liquidar un primer temps superb. La '16' blaugrana va signar el seu gol número 11 de la temporada després de rematar al segon pal un bon enviament de Hansen.

Ja a la segona part el Barcelona va tornar al terreny de joc igual que se'n va anar, amb gol. Al primer minut de joc Oshoala no va desaprofitar una gran passada d'Aitana al segon pal per posar el quart de la tarda. Bons moments del quadro local que en només deu minuts va tornar a trobar porteria. Aquesta vegada va ser Patri Guijarro la que va firmar la sentència amb una rematada de cap davant la qual poc o res va poder fer la meta visitant.

Encara que la Roma va reduir distàncies poc després per mitjà de Serturini després d'un xut creuat, el domini culer va continuar castigant una defensa italiana que es va haver de defensar amb dents i ungles per evitar la sagnia. Al final, les blaugranes van reduir la intensitat per acabar de tancar un partit que no es va tornar a moure més després del definitiu 5-1.