L'arribada de la torxa a Granollers. Foto: Aj. de Granollers

Aquest dijous 30 de març es posa en marxa l' edició 2023 dels Jocs Special Olympics , que tindran com a escenari Granollers. La torxa va arribar a la capital del Vallès Oriental la tarda de dimecres 29 passat, de manera que ja està tot a punt per a la celebració de la competició. Esport i inclusió es tornaran a donar la mà durant els propers 4 dies, ja que la cerimònia de cloenda està prevista per al diumenge 2 d'abril.

Podeu consultar tot el calendari esportiu en aquest document.

Atletisme, bàdminton, bàsquet, futbol sala, gimnàstica, hoquei, judo o tennis de taula seran algunes de les 14 disciplines en què competiran els esportistes.

S'espera la presència d'uns 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de països de tot el món, que convertiran la capital del Vallès Oriental en l'epicentre de l'esport inclusiu.