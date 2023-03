Leo Messi al seu últim partit amb la samarreta blaugrana / @EP

Rafa Yuste , el vicepresident primer del FC Barcelona, ha admès que el club blaugrana ja ha iniciat contactes amb Leo Messi per aconseguir el retorn al Barça a partir del 30 de juny, moment en què l'argentí acaba el contracte amb el PSG. En una roda de premsa en el marc de la presentació de la desena edició de la 'Barça Academy World Cup'.

"Leo i la seva família saben l'afecte que els tinc. Vaig participar en les negociacions que per desgràcia no van conduir a bon port. Tinc l'espina clavada que Leo no pogués seguir al nostre club. Si estem parlant de Masia i de futbol base, estem parlant de Messi. Per descomptat que m'encantaria que tornés. Per això podria representar a nivell esportiu, social i econòmic. Estem en contacte amb ells", ha afirmat Yuste.

El vicepresident també ha deixat clar el desig perquè "tots els condicionants puguin encaixar perquè aquesta història d'amor mutu acabi amb Messi al Barça". "Quan estàs enamorat i et separes d'algú, sempre vols continuar enamorat. Encara que perdis el contacte. Nosaltres sempre estarem enamorats de Leo i ell ho estarà del Barça i la ciutat de Barcelona. Sóc dels que pensa que el destí és savi", ha deixat caure.

Per tant, les dues parts ja s'han posat en contacte amb l'objectiu que Leo torni a la que va ser casa seva durant gairebé dues dècades, però ara falta trobar l'encaix econòmic i que LaLiga doni el vistiplau a la tornada. una cosa gens fàcil, tenint en compte la mala relació de Javier Tebas, el president de l'organisme, amb el Barça.