Xavi @ep

L'entrenador del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández , ha reiterat aquest divendres que "no és el moment de parlar del retorn de Leo Messi" a l'entitat blaugrana, "ni pel seu bé ni pel del club", quan estan "un pas de guanyar dos títols" --Lliga i Copa--, i alhora va reconèixer que seria "extraordinari guanyar a l''era post-Messi', que tanta por generava" al Barça.

"No és el moment de parlar del retorn de Leo, tinc amistat, però no és el moment. Ni pel bé de Leo, ni del club ni la plantilla. Tinc molt contacte amb ell, però d'aquí que es pugui fer hi ha un món. Però és casa seva, seria el primer a alegrar-me pel seu retorn. Estem a un mes de poder guanyar dos títols, no és el moment de parlar de fitxatges", ha insistit a la roda prèvia al partit de Lliga contra l'Elx .

Xavi Hernández ha indicat que no ha parlat "amb la directiva" de la planificació de la temporada que ve, encara que si Leo Messi "vol tornar i té aquesta voluntat, caldrà parlar" sobre el seu possible retorn. "No depèn de mi, depèn de la seva felicitat. Si ell pren la decisió de tornar-hi, l'escoltarem. Seré el primer a sumar perquè torni al Barça", va admetre.

"No hi ha res encara, vegem la voluntat de Leo i després veurem. Fem un flac favor a Leo, al club ia les circumstàncies que tenim. Seria extraordinari guanyar títols a l''era post-Messi', que tanta por ens feia", ha destacat, abans de recordar que el seu "last dace" a Barcelona "dependrà de molts factors". "S'han de donar moltes circumstàncies", va afegir.

El tècnic veu "normal" que el seu hipotètic retorn generi "il·lusió" al barcelonisme. "L'important és que el culer estigui il·lusionat. El millor termòmetre és el Camp Nou, aquest no falla, el camp és ple, la gent està contenta, em fa sentir orgullós", va afegir.

"Estem centrats a guanyar títols. Estem a un pas de fer-ho i em pregunta sobre fitxatges, sou especialistes a canviar de tema. L'important és que demà ens podem posar a 15 punts del Reial Madrid i podem passar a la final de Copa, no entenc per què no se'n parla, de vegades no us entenc. Tot l'any amb hòsties com pans perquè no guanyaríem títols i ara que estem a un pas de guanyar-los parlem de fitxatges, un se sorprèn", ha criticat Xavi Hernández a els mitjans per resoldre l?assumpte Leo Messi.