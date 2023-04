Moto GP / @EP

El pilot espanyol de MotoGP Àlex Márquez (Ducati) va firmar un tercer lloc aquest diumenge al Gran Premi d'Argentina , el seu tercer podi a la categoria reina, en un pas en fals del fins ara líder del Mundial, Francesco Bagnaia (Ducati), amb victòria i nou lideratge per a l'italià Marco Bezzecchi (Ducati).

El de Cervera va estar a prop d'emular el segon lloc que va aconseguir amb la Repsol Honda a Le Mans i Aragó a Termas de Río Hondo, però a l'última volta li va passar Johann Zarco (Ducati). La segona cita del Mundial va portar sorpreses a MotoGP en una cursa marcada per l'aigua a l'asfalt que va dominar des del principi fins al final Bezzecchi, un dels favorits per temps.

L'italià va ser el més ràpid a la cursa a l'esprint tot i ser segon i aquest diumenge va posar la directa des d'una gran sortida, obrint buit per córrer les 25 voltes argentines sobre mullat en solitari.

Bezzecchi va tenir el premi doble del liderat del Mundial gràcies a l'error de Bagnaia a vuit voltes del final. El vigent campió del món, dominador la setmana passada a Portimao, va estar a roda de Márquez des de la sortida ia 11 voltes del final va passar a l'espanyol. No tenia ritme el de Cervera per perseguir la Ducati 'major', però l'italià va caure al revolt 13. Bagnaia va tirar a buscar treure algun punt, però no ho va fer, 16è, igual que Brad Binder (KTM), 17è, guanyador de l'esprint.

Per la seva banda, Márquez, que partia des de la seva primera ' pole ' a MotoGP, va signar una carrera de supervivència, aguantant moltes voltes a 'Pecco', després a Franco Morbidelli (Yamaha), fins que l'amenaça va resultar ser Zarco. El francès va aparèixer gairebé del no-res en una remuntada que també va fulminar Márquez.

Pel que fa a la resta d'espanyols Jorge Martín (Ducati) va ser cinquè, Àlex Rins (Honda) va acabar novè i Augusto Fernández (KTM) onzè. Les Aprilias, que l'any passat es van emportar el triomf amb Aleix Espargaró, van patir sobre mullat, amb el català 15è, Raúl Fernández, 14è i Maverick Viñales, 12è.

La classificació del Mundial es va endur un tomb per donar emoció des del principi, amb el lideratge per a Bezzecchi amb 50 punts, davant de Bagnaia (41), Zarco (35) i Álex Márquez (33).