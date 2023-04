Javier Tebas, president de LaLiga / @EP

Javier Tebas , el president de LaLiga, hauria enviat una prova falsa a la Fiscalia per implicar directament els antics presidents del Barça, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, en els presumptes delictes d'administració deslleial i apropiació indeguda. Així ho ha afirmat La Vanguardia en una notícia explosiva que ha fet trontollar les acusacions que el club blaugrana està rebent en el marc del 'cas Negreira'.

Tebas hauria entregat un document manuscrit per Josep Contreras, un exdirectiu del Barça que va morir a finals del 2022. S'hi relacionaven els noms dels expresidents amb què apareixien al document. D'aquesta manera, els noms que havien corresponien a Emilio Román, advocat de Contreras; Ramon Rosell, comptable de les empreses; i Josep Maria era un empleat de Banca Catalana.

El problema és que la mateixa família ha confirmat que aquests noms no tenen res a veure amb el 'Cas Negreira', ja que corresponen a la causa del 'cas Soule', en què s'investigava el presumpte desviament de fons de la Federació Espanyola presidida per Ángel María Villar.

En presentar la prova a la Fiscalia, signat pel mateix president el 22 de febrer passat, Tebas va avisar que "ni aquesta part té cap ànim especulatiu, ni el present escrit suposa l'exercici d'acusació concreta davant de ningú". No obstant, va incloure la següent acusació: “Considerem que els noms i cognoms consignats a la nota manuscrita poden coincidir amb els noms i/o cognoms de determinats exdirectius del FCB ”.



L'acusació acabava amb un: "De la documentació que es facilita en aquest escrit, i aquella altra que els mitjans de comunicació indiquen que estaria ja a disposició d'aquesta Fiscalia, no resulta ni molt menys descartable que poguessin concórrer altres delictes com el d'administració deslleial o el d'apropiació indeguda ”.

TEBES RESPON

Com no podia ser altrament, Tebas ha respost per Twitter per qualificar de "fals" el titular de la notícia de La Vanguardia. "No acusem ningú, la pròpia notícia ho corrobora en assenyalar el que deia l'escrit a fiscalia, 'ni el present escrit suposa exercici d'acusació concreta contra ningú'. Sr. Conde Godó vigili més els seus periodistes que calumnien", deia el president de LaLiga.