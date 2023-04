Joan Laporta / @EP

El FC Barcelona ha mostrat el seu "profund enuig, indignació i cansament" davant la informació publicada aquest dilluns al diari català La Vanguardia, que afirma que el president de LaLiga, Javier Tebas , presumptament va presentar davant la Fiscalia una prova falsa contra el club blaugrana al 'cas Negreira', i ha demanat la dimissió del president de la patronal.

"Davant la gravetat de la informació apareguda avui dilluns a La Vanguardia, en què es vincula el president de LaLiga, Javier Tebas, com a executor en la presentació d'una prova falsa davant la Fiscalia per incriminar el nostre club, el FC Barcelona vol expressar el seu enuig profund, indignació i cansament", comença el comunicat de l'entitat culer.

"Per aquest motiu, requerim urgentment el president de LaLiga que aparegui públicament per oferir explicacions, més enllà del tuit enviat de matinada pel senyor Tebas, fugint d'estudi i amb una pàtina amenaçadora", ha afegit.

A més, insisteix que el club està sent "víctima d'un linxament mediàtic ". "El FC Barcelona, com ha anat dient el president Joan Laporta les últimes setmanes, se sent víctima d'un linxament mediàtic per uns fets que mai no han passat: el Barça no ha comprat mai àrbitres", ha apuntat.

"En aquest assetjament hi han participat un grapat de mitjans i opinadors amb més o menys mala intenció, i amb LaLiga entre bambolines atiant el foc contra el nostre club, amb aportacions del seu president que només han anat en una direcció: intentar condemnar-nos davant l'opinió pública abans que es jutgin els fets", va expressar.

En aquest sentit, ha destacat que “no és la primera vegada que el president de LaLiga utilitza tota la seva maquinària mediàtica per dinamitar el FC Barcelona ”. "Al marge dels seus habituals sense sentits, mai no podríem haver imaginat que hagués pretès incriminar el nostre club amb proves falses", va assegurar. "La notícia que publica avui La Vanguardia és d'una gravetat que hauria d'alertar tots els clubs de LaLiga, per unes pràctiques que no tenen cap encaix en les funcions que són atribuïdes al president de LaLiga", va prosseguir.

"Només per aquest fet, el d'atribuir-se funcions que no li corresponen, encara que també per dignitat i respecte a la presidència de LaLiga, el senyor Tebas hauria de dimitir en la seva funció. Tot i això, coneixedors de la seva obsessió per perseguir el FC Barcelona i mostrant constantment la seva aversió i manifesta antipatia cap al nostre club, entenem que l'actual president de LaLiga persistirà en el seu comportament de continuar perjudicant el nostre club”, va concloure.