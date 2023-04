Foto: FCBQ

El Pavelló Municipal Girona-Fontajau serà l'escenari, el proper dissabte 13 de maig a les 5 de la tarda , del retorn de la tria catalana femenina absoluta. 5 anys després de l'última vegada, el mes de maig del 2018, Catalunya jugarà un nou partit amistós contra Ucraïna, en una trobada que s'emmarca dins dels actes que se celebren durant el Centenari del Bàsquet Català (1923-2023).

El president de la FCBQ, Ferran Aril, es va mostrar satisfet per poder celebrar aquest partit de la selecció després d'un llarg temps sense poder jugar una trobada d'aquestes característiques i, a més, aquest any del Centenari. "Volem que el partit sigui una festa del bàsquet català. També, per a nosaltres és molt bonic poder portar a la Selecció d'Ucraïna, un país que està passant per un moment delicat, i que trobin a l'esport un motor d'alegria. Ens fa molta il·lusió tornar a Fontajau i volem agrair tant a lAjuntament de Girona com a la Diputació de Girona que ens hagin ajudat a fer possible lesdeveniment, a les jugadores per la seva implicació, i al gran suport la Secretaria General de lEsport i lActivitat Física" .

Més enllà de la trobada, hi haurà activitats paral·leles, com l'actuació d'Edu Esteve (sorgit del talent show Eufòria).

Les entrades es posaran a la venda aviat a través del portal web de la FCBQ, basquetcatala.cat.