Una acció del Clàssic de Lliga. Foto: FCB

El Barça i el Real Madrid es veuran les cares a partir de les 9 del vespre d'aquest dimecres 5 d'abril al Camp Nou amb el segon bitllet per a la final de la Copa del Rei 2022-23 en joc. Aquest dimecres Sant serà el cinquè (i últim) Clàssic d'aquest curs; tres han acabat amb victòria blaugrana (el de l'anada de la Copa, el de Lliga al coliseu blaugrana i el de la Supercopa d'Espanya), mentre que l'únic triomf blanc va ser al partit de Lliga jugat al Santiago Bernabéu.

Els de Xavi Hernández començaran la tornada de la semifinal amb l'avantatge de 0-1 de l'anada, sabent que qualsevol triomf i empat els classifica per al partit pel títol coper, mentre que una derrota contra l'etern rival enviaria l'eliminatòria a la pròrroga (si és per la mínima) o amb l'eliminació (si és per dos o més gols).

ABSÈNCIES A TOTES LES LÍNIES

Esportivament, el Barça arriba amb absències destacables a totes les seves línies. El central Andreas Christensen, els migcampistes Frenkie de Jong i Pedri i l'extrem Ousmane Dembélé no podran formar part de la convocatòria per al matx, de manera que el tècnic de Terrassa optarà, probablement, per la fórmula de situar Ronald Araújo de lateral dret com a antídot per frenar a Vinícius Júnior.

Això obre la porta de l'eix de la defensa a Marcos Alonso o Eric García (encara que el madrileny ha ocupat aquesta demarcació més vegades), mentre que les baixes obren la porta a l'entrada de Sergi Roberto al centre del camp. El de Reus va ser un dels més destacats en el matx de Lliga jugat el 19 de març passat i podria repetir a la medul·lar, on Sergio Busquets i Gavi seran fixos.

A partir d?aquí, les alternatives s?obren, amb la inclusió d?un quart centrecampista, que seria Frank Kessié , o bé optar per la fórmula dels dos extrems (a priori la preferida per Xavi, però menys usada en partits d?alta exigència) . Robert Lewandowski i Raphinha tenen lloc pràcticament garantit a l'onze, mentre que l'hipotètic tercer punta seria Ansu Fati o Ferran Torres. Tots dos van veure porta al partit contra l' Elx , després d'una setmana en què el pare de Fati i l'agència de representació del valencià els van reivindicar.

El Barça també fiarà bona part de les seves opcions a Marc ter Stegen, que a l'últim partit de lliga va arribar als 150 partits amb la porteria a 0 des que és futbolista blaugrana.

GUANYAR, ÚNICA OPCIÓ PER ALS BLANCS

Per la seva banda, els de Carlo Ancelotti arribaran al Camp Nou sabent que únicament la victòria (i per més d'un gol) els serveix per accedir a la final de Copa. Tot i això, la dinàmica en els últims partits (i els resultats) han estat favorable als blaugranes, en partits igualats, dominats pel Madrid o amb protagonisme barcelonista.

Pel que fa a la llista amb què els blancs arribaran a Barcelona, l'entrenador italià no tindrà tants problemes per completar l'11. L'única absència confirmada dels merengues serà el lateral esquerre francès Ferland Mendy , lesionat al soli esquerre. Antonio Rüdiger, que no va jugar contra el Valladolid per molèsties, va completar les últimes sessions de preparació amb la resta dels seus companys, de manera que viatjarà.

Així, Ancelotti podria optar també per un onze ofensiu amb trident (amb Karim Benzema, Vinícius i Rodrygo en punta) o un altre una mica més orientat a controlar la pilota, amb Fede Valverde com a fals extrem en detriment de l'extrem dret brasiler.

ARBITRA MARTÍNEZ MUNUERA

Més enllà dels 22 protagonistes, moltes mirades estaran posades sobre el col·legiat del matx , l'alacantí Juan Martínez Munuera.

I és que bona part de l'entorn madridista (inclosa la televisió del club) es van queixar de l'actuació arbitral i del VAR a l'últim Clàssic, quan es va anul·lar per fora de joc un gol de Marco Asensio al minut 80 quan el partit anava 1-1.

Serà el tercer clàssic de Martínez Munuera, que va ser l'encarregat d'impartir justícia a la victòria madridista al Camp Nou (1-3) la temporada 2020-21 i al triomf culer al Santiago Bernabéu (0-4) del passat curs, tots dos a LaLiga Santander.