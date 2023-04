Fotografia de les diferents autoritats @CatPress

Pistola de sortida a la 43a edició de la Cursa del Corte Inglés, una de les curses més emblemàtiques de Barcelona i més multitudinària. La Cursa que tindrà lloc el diumenge 7 de maig, ja compta amb més de 9.000 inscrits. Amb aquesta edició, la Cursa consolida el seu circuit de 10 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de la ciutat.

De cara a aquesta nova edició, l'entitat vinculada serà la Fundació Pasqual Maragall, que investiga al camp de la prevenció de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

El recorregut consta de 10 quilòmetres homologats per la Federació Catalana d'Atletisme, apte tant per als atletes que corrin amb xip groc de propietat com per a la resta de corredors populars amb dorsal-xip.

Eva Franqués, responsable de Comunicació al Corte Inglés, destaca que "recuperem el carrer Aragó, les Corts Catalanes...", "És un recorregut que es pot fer corrent o caminant. És una cursa molt senzilla i factible per a tots".

L'especialista en comunicació no vol marcar cap fita numèrica en la participació que ja supera les 9.000 persones. Tot i això, destaca que "el nostre objectiu és crear el millor servei possible i el millor servei".

Eva Franqués, responsable de Comunicació al Corte Inglés @CatPress

Aquesta nova edició de la Cursa ha comptat amb el testimoni de prescriptors del món de l'esport i la música que han donat suport desinteressat a la carrera: El Mag Pop, Ansu Fati (jugador del FC Barcelona), el cantant Edu Esteve, Sergi Darder (jugador del RCD Espanyol) i Michel Sánchez (entrenador del Girona Futbol Club).

LA FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

La Fundació Pasqual Maragall és l'entitat adherida a la 43a Cursa El Corte Inglés . L'organització ha escollit aquesta fundació amb motiu de la tasca en investigació de l'Alzheimer i el suport a les famílies que tenen una persona afectada per aquesta malaltia.

L'entitat investiga per aconseguir un món sense Alzheimer . El seu objectiu és, mitjançant la ciència i la innovació, aconseguir vèncer l' Alzheimer i aposten per la prevenció de la malaltia i per la millora de la qualitat de vida dels afectats i les persones cuidadores. Una fundació privada sense ànim de lucre que compta amb 61.000 socis i mecenes que fan possible la continuïtat sostenible dels projectes de l'entitat i prop de 3.000 participants en estudis que contribueixen a fer possible la recerca de l'organització.

Fotografia d'Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall @ CatPress

Arcadi Navarro és el director de la fundació Pasqual Margall , per a l'associació, "és un orgull formar part de la història de la ciutat i d'una carrera que és emblemàtica per a la ciutat".

Segons el director, "la Cursa d'El Corte Inglés ajudarà a la recerca de l'Alzheimer. Ens donarà una visibilitat enorme".

La Fundació Pasqual Maragall anima els inscrits a adquirir la polsera solidària “Jo creix en un futur sense Alzheimer” i mostrar el seu suport el dia de la cursa. La polsera solidària es podrà adquirir a El Corte Inglés Portal de l'Àngel ia El Corte Inglés Diagonal , del 26 d'abril al 6 de maig. La recaptació íntegra daquesta venda es destinarà a la Fundació Pasqual Maragall.

TMB T'PORTA A LA CURSA

Contribuint al desenvolupament sostenible ia la millora de la mobilitat de la ciutadania aquest any Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) col·labora a la 43a edició de La Cursa El Corte Inglés . En el moment de recollir el dorsal, els participants rebran un bitllet senzill vàlid amb metro i autobús per al seu desplaçament el dia de la cursa. Es posaran a disposició dels corredors títols individuals de viatge, que seran lliurats fins a esgotar existències. Transports Metropolitans de Barcelona és el principal operador de transport públic de Catalunya i un referent d'empresa de mobilitat ciutadana a Europa i al món.

LA FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME T'ANIMA A PREPARAR-TE PER A L'ESDEVENIMENT

Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme @Catalunyapress

Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, ha destacat que “la gent s'ha de preparar per a la Cursa uns mesos abans, de vegades són massa atrevits”.

"Volem que la Cursa sigui l'objectiu per tenir una preparació i uns hàbits més saludables per continuar després", explica la presidenta.

LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT

David Escudé durant la presentació/ @CatPress

David Escudé , regidor d'esports a l'Ajuntament de Barcelona, destaca que "tenim uns barris meravellosos, perfectes per a qualsevol pràctica de l'esport" . El regidor ha explicat que “ Barcelona respira esport”.