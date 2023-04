Osasuna / @EP

El CA Osasuna ha accedit aquest dimarts a la final de la Copa del Rei, segona de la seva història en aquesta competició, després d'empatar (1-1) amb l' Athletic Club al partit de tornada de la seva eliminatòria de 'semis', mercè a un bonic gol de volea executat pel migcampista del planter

quan la pròrroga agonitzava.

Ibáñez va fer callar així les grades de San Mamés , el gran ambient del qual no es va poder veure recompensat amb la classificació del seu equip per al partit pel títol. Aquest fervor, amb assistència de 51.544 espectadors per establir un rècord al nou feu bilbaí, havia esperonat els 'lleons' per dominar la pilota des de l'inici.

Tot i això, la claredat de l'Athletic només existia en els primers compassos per l'extrem esquerre, amb un raudo Nico Williams caient a rebre. D'aquesta insistència va sorgir la millor arma dels locals, forçant córners amb facilitat.

Acabar les jugades era una consigna clara del seu tècnic Ernesto Valverde, com un cop de cap al segon pal d' Óscar de Marcos després d'un centre de Gorka Guruzeta des del costat oposat, havent controlat dins de l'àrea cap a la línia de fons.

Sergio Herrera, ben col·locat a la seva porteria, va mostrar seguretat per desviar aquesta rematada fora del camp. Corria el minut 32 i era el preludi de l'1-0, en un altre córner on el migcampista Mikel Vesga va guanyar el salt al defensor a la vora de l'àrea petita per prolongar la pilota i afavorir Iñaki Williams.

L' atacant internacional per Ghana es va desenvolupar bé del marcatge rival i va fer un escorç per estirar-se fins a reblar a gol amb la bota esquerra, superant a boca de canó Herrera i neutralitzant així el 1-0 de l'anada amb què l'Osasuna s'havia plantat a Bilbao .

Va respondre ràpidament el conjunt vermell mitjançant una internada de Kike García pel costat esquerre que va acabar en xut, sec i centrat, però repel·lit pel porter 'lleó' Julen Agirrezabala. Al rebuig, Kike García va intentar una altra rematada mentre Íñigo Martínez elevava la cama en excés per aclarir.

SENSE PENAL, AMB MÉS NERVIS

Tot i les queixes d'aquest incident i de la seva immediata continuació amb la pilota solta, força similar amb un altre futbolista d'Osasuna, l'àrbitre Del Cerro Grande no va assenyalar res. El possible penal havia sobrevolat San Mamés i el públic ho va entendre com a senyal per seguir prement.

Va sortir efecte amb un altre gol d' Iñaki Williams, encara que anul·lat per fora de joc força evident, després d'una centrada temperada del seu germà Nico que havia sobrepassat a la línia de centrals. El partit va entrar llavors en barrina, de manera que ni amb el refresc del descans s'animaven els pamplonesos a buscar l'empat.

De fet, Nico va tenir a les botes ampliar l'avantatge blanc-i-vermell al minut 70. Arran d'un contraatac, el menor dels germans Williams es va endinsar a l'àrea però va enviar als núvols el seu tret, gairebé calcant una altra bona oportunitat de marcar un quart d'hora després.

VOLEA DEL CANTERANO IBÁÑEZ AL FONS DE LA XARXA

Ni aquestes dues ocasions, ni tampoc una altra de Guruzeta més per cor que per habilitat, van poder evitar que el duel es veiés abocat a la pròrroga. L'Athletic va amagar més que el seu oponent, però els pupils de Jagoba Arrasate van replegar bé en defensa i van macerar amb paciència la seva gran oportunitat de marcar.

Ja amb Luis Ezequiel 'Chimy' Àvila sobre la gespa de San Mamés, esgotant el seu estat físic, una estirada ofensiva pel costat dret es va resoldre amb un centre perills buscant precisament Àvila. Un mal rebuig de l'Athletic va deixar la pilota solta a l'àrea, controlada per Jon Moncayola per treure's un altre centre a la corona.

Allà va aparèixer Ibáñez, en zones que no sol freqüentar, per enganxar una volea precisa amb el peu dret i que va entrar a la porteria d'Agirrezabala a mitja altura i enganxada al pal. Tot i que ho van seguir van intentar els de Valverde en el temps afegit, Herrera no es va veure acovardit i el seu equip va cordar el bitllet per jugar la final copera 18 anys després.