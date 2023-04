Rodrygo i Marcos Alonso / @EP

El Reial Madrid s'enfrontarà a l'Osasuna a la final de la Copa del Rei després de guanyar el FC Barcelona (0-4) aquest dimecres a l' Spotify Camp Nou , remuntant el 0-1 de l'anada al Santiago Bernabéu, en atropellar amb ' hat-trick' de Karim Benzema a un Barça que va ser potser una mica millor a la primera part però que va ser esborrat del mapa pels blancs a la represa.

Serà el Reial Madrid el que jugui la final de la Copa del Rei a Sevilla davant el conjunt navarrès, que va eliminar dimarts l'Athletic Club. Els dos clubs amb millor palmarès coper, el Barça i l'Athletic, van caure per donar lloc a una final menys esperada i inèdita. El Reial Madrid, abonat a grans remuntades, en va aconseguir una més per posar vermell el Barça davant del seu públic.

El Barça no podrà lluitar per un triplet nacional --va guanyar la Supercopa d'Espanya i té LaLiga gairebé guanyada-- i es va trencar, i de quina manera, la ratxa de tres Clàssics seguits guanyats per l'equip de Xavi Hernández. Aquesta vegada, amb un resultat potser inflat per al que s'ha vist fins ben entrada la segona meitat, el Reial Madrid de Carlo Ancelotti va guanyar de forma clara i merescuda per tornar a una final copera. Cosa que no feia des del 2014, quan va guanyar el Barça.

El Reial Madrid, motivat pel gol in extremis amb què va tancar la primera part, va sortir més viu al terreny de joc i als 5 minuts de la represa Karim Benzema , aquesta vegada sí que va ser ell, va avançar els de Carlo Ancelotti en aquesta semifinal . Luka Modric va anar internant-se des de la dreta fins a fer una passada precisa al francès, que de primeres va marcar el 0-2.

Aquest corrent va agafar força i es va endur el Barça del seu feu. Els blaugranes estaven perduts, atropellats per l?empenta d?un Reial Madrid que va anar a més fins a marcar el 0-3, de penal comès per Kessié a Vinicius Jr, obra de Karim Benzema. Abans la van tenir Raphinha i Araujo, però novament es va viure la situació del final de la primera part. El Barça avisava, el Madrid marcava.

La golejada no va ser més gran perquè Rodrygo no va arribar a rematar una bona centrada de Modric després d'un regal de Marcos Alonso, al minut 60. I al 78', Marco Asensio (primer refresc blanc) va posar a prova Ter Stegen després d'una contra . Aquesta vegada l'alemany va poder evitar el 0-4, però no ho va fer poc després, quan Karim Benzema va tornar a signar un altre 'hat-trick' (després del Valladolid a la Lliga) en una enèsima contra blanca, culminada amb brillantor.

I això que l'eliminatòria va arribar igualada al descans després d'un final que no va permetre ningú ni pestanyar. El control va passar de ser blaugrana a blanc, les ocasions més perilloses (poques) van estar repartides, però a l'últim minut va saltar la banca.

El Barça va tenir l'1-0 en botes de Robert Lewandowski , però Thibaut Courtois va fer una parada marca de la casa. I, a la contra que va muntar el Reial Madrid, va arribar el primer gol blanc. Rodrygo, Benzema i Vinicius Jr --l'aposta de Carlo Ancelotti-- tenien espai per córrer. El Reial Madrid va trobar una de les seves vies predilectes al gol i la va aprofitar. 'Vini' va rematar des de dins de l'àrea, el central blaugrana Koundé va poder tocar la pilota i desviar-la però no prou, i per si de cas Benzema ficava la puntera per assegurar el tret. El gol va ser, i així li van donar, al brasiler.

Se sol dir això que es passa 'de l'1-0 al 0-1', però poques vegades va ser tan real com aquesta vegada. La cruïlla s'igualava, i deixava un clàssic que havia estat calent llest per escalfar-se més, també en el sentit bo de poder créixer a nivell futbolístic. El Barça potser va tenir més ocasions, però el Reial Madrid va estirar el seu 'ADN' amb criteri. I es va confirmar a la segona part, donant-se un 'festí' davant un Barça perdut, incapaç de tornar a jugar a futbol després del 0-2.

Va ser valent, ja d'inici, Carlo Ancelotti en situar Rodrygo a l'extrem dret, per formar aquest trident amb Benzema i Vinicius Jr. Amb això, Valverde va tornar al centre del camp al costat dels intocables Modric i Kroos i, l'altra sorpresa, va ser veure Camavinga com a lateral esquerre, patint però jugant a bon nivell davant Raphinha, a qui va acabar per 'assecar'.

Xavi, per contra, va ser més previngut. No va fer canvis de sistema, ni de noms. El que tenia és allò que va posar. I, malgrat no buscar la sorpresa, el Barça va saber posar el ritme al partit al començament. Va reclamar un penal per mà --negat per Munuera i el VAR-- només començar i va tenir més ocasions, però sense la punteria que sí que va tenir el Reial Madrid per posar 'espurna' al duel i acabar incendiant l'actual Camp Nou, que va viure segurament el seu darrer clàssic.

El Barça, excepte contratemps, jugarà la temporada que ve a Montjuïc mentre el feu 'culer' es modernitza. Així que potser l'últim Clàssic tingui aquest mal record. Veure deixar escapar una final copera davant l'etern rival i sent atropellat en joc i resultat. El Madrid anirà a la Cartuja el sis de maig i al Barça li queda recuperar-se per no deixar-se remuntar a LaLiga. Això sí que seria enfonsar-se, més que amb aquest 0-4.