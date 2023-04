La novena edició de la competició dedicada a esportistes amb discapacitat, celebrada a Vidreres, es consagra amb tot èxit i acaba amb la victòria de la UE Balafia Pibody davant del CD Torre Baró. | MICFootball / Rubén Garcia

L' UE Balafia Pibody s'ha consagrat com el vencedor de la novena edició del torneig inclusiu MICIntegra , que va tenir lloc a Vidreres divendres passat. El torneig s'adreça a esportistes amb discapacitats i patrocinat per l'Obra Social "la Caixa". La competició ha comptat amb la participació de 19 equips. A la final de la fase Motivació Or, conformada per aquells equips que van aconseguir el primer lloc a la primera part de la competició, l'equip de Lleida es va imposar al CD Torre Baró amb un marcador de 3-0.

Pel que fa als guanyadors de les altres dues fases del torneig, que inclouen els equips que van acabar en segon i tercer lloc a la primera part de l'esdeveniment, els resultats són els següents: a la final de la fase Companyerisme Plata, el RCD Espanyol Special es va imposar en una tanda de penals a l' AE Badalonès . Mentrestant, al duel decisiu de la fase Fair Play Bronze, el CE Europa Acidh es va imposar al CFF Ramon Noguera de Girona amb un marcador final de 3-1.

Juanjo Rovira , director del MICFootball, ha ofert una avaluació "molt positiva" sobre la novena edició del torneig. Segons Rovira, “veure les cares de felicitat dels jugadors és una autèntica càrrega d'energia per a tothom. Amb la medalla penjada al coll, se'n van a casa com si haguessin guanyat la Champions ”. Així mateix, va destacar la importància d'esdeveniments com aquest per fomentar l'esport entre els esportistes amb discapacitats, i va expressar el desig de tornar a gaudir de la competició l'any vinent amb la participació de molts equips.

Per part seva, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps , ha afirmat que aquest torneig s'ha convertit en una part essencial del MICFootball. Segons Camps, “és una jornada d'alegria i convivència que permet donar visibilitat a tots els esportistes que hi participen. És molt gratificant veure la il·lusió amb què ho afronten, i una alegria per a Vidreres acollir-ho ”.

El torneig MICIntegra ha estat part de la 21a edició del MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup), que se celebra del 4 al 9 d'abril a 35 municipis de la província de Girona. Un total de 19 equips han participat al MICIntegra, entre ells el CFF Ramon Noguera, BAIX Empordà Special, INSERCOR FUE Cornellà, FC Taina Sabadell, AE Badalonès, Abadessenc Pro, RCD Espanyol Special, Nàstic Genuine, UE Figueres Integra, Units Terres de l'Ebre, Support Girona, UE Balafia Pibody, CE Mont-ras, CE Europa Acidh, CD Torre Baró, Maurina Prodis, CA Garrotxa, Cerdanyola Catalonia FC i Serman Port Lleida.