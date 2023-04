Aquest triomf és el sisè que aconsegueix el golf espanyol en aquesta competició, en un dia especial en què se celebra el 66è aniversari del naixement de Severiano Ballesteros, una icona del golf espanyol i mundial. | @EP

El golfista espanyol Jon Rahm s'ha coronat com el nou campió del Masters d'Augusta aquest diumenge, guanyant el seu segon "major" després del seu triomf a l' US Open del 2021 . A la 87a edició d'aquest prestigiós torneig de golf, Rahm va aconseguir un avantatge de quatre cops sobre el seu rival nord-americà, Brooks Koepka . Aquest triomf és el sisè que aconsegueix el golf espanyol en aquesta competició, en un dia especial en què se celebra el 66è aniversari del naixement de Severiano Ballesteros , una icona del golf espanyol i mundial.

Amb 28 anys, el "lleó de Barrika" ha aconseguit coronar-se de manera espectacular a l'Augusta National després d'un torneig marcat per les suspensions, tempestes i forts vents que van enderrocar alguns arbres . Jon Rahm, que ha tornat al número u del món , va demostrar el seu excel·lent estat de forma amb la seva quarta victòria des de començament del 2023.

En un dia especial, ja que es van complir 40 anys del segon triomf de Seve Ballesteros al Masters d'Augusta , Rahm es va posar de manera intractable per remuntar i superar el seu competidor nord-americà Brooks Koepka. La tercera jornada, suspesa per les condicions meteorològiques adverses, es va reprendre aquest diumenge amb Rahm quatre cops darrere de Koepka. Però el basc no es va rendir i, contra vent i marea, es va imposar en els darrers 18 forats. En aquell moment, la lluita pel títol semblava estar entre Koepka (-11), Rahm (-9) i el noruec Viktor Hovland (-8).

El vent i l'aigua van desafiar els golfistes al camp de Geòrgia, Estats Units, fent que els "greens" fossin més pesats i lents del que és habitual. Malgrat això, Jon Rahm va mostrar la seva habilitat i precisió, cosa que no va sorprendre aquells que ho han vist brillar en tornejos anteriors com el Sentry Tournament of Champions, The American Express i el Genesis Invitational.

A la ronda final, el basc va jugar de manera intel·ligent i estratègica , aprofitant l'oportunitat quan el seu rival, Brooks Koepka, va mostrar algunes debilitats. Rahm va prendre el lideratge al sisè forat i no el va deixar anar fins a la victòria final al forat 18. En una data significativa, el golfista espanyol va demostrar la seva concentració i determinació fins a l'últim moment. A més de Koepka, altres golfistes destacats com Phil Mickelson (-8), Jordan Spieth (-7) i Patrick Reed (-7) van completar el Top 5 de la competició.

Jon Rahm, el "lleó de Barrika", va poder mantenir un avantatge a l' Amen Corner , i a partir del forat 13, va llançar el seu atac final al Masters d'Augusta. Amb dos birdies seguits i un segon cop impressionant al forat 14, Rahm va demostrar la seva determinació i concentració fins al parell al forat 17, i finalment va somriure quan va guanyar al forat 18 en honor al seu ídol, Seve Ballesteros , en el dia del seu aniversari número 66.

Després de jugar en condicions difícils, Rahm va aconseguir vèncer un fort competidor com Brooks Koepka, que recentment va guanyar a Orlando i onejava la bandera del LIV Golf. La victòria de Rahm és celebrada no només pels seus seguidors, sinó també pels circuits tradicionals que estan en guerra amb la lliga saudita nascuda l'any passat. El golfista espanyol està fent història i el seu nom quedarà als llibres de rècords del golf.