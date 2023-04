Barça - Girona / @EP

El FC Barcelona va augmentar la seva distància al liderat de LaLiga Santander 2022-2023 sobre el Reial Madrid, encara que només un punt, fins als 13, després de no poder passar de l'empat sense gols aquest dilluns a l' Spotify Camp Nou al derbi davant un Girona davant el que va tornar a acusar falta d'enganxada, en el partit que va tancar la vint-i-vuitena jornada del campionat.

El conjunt blaugrana tenia l'oportunitat de fer gairebé el tancament al títol de Lliga després de la derrota del Reial Madrid contra el Vila-real, però no va tenir la nit més lúcida, sobretot a nivell ofensiu, encara que el més positiu és que la seva renda, almenys, es va ampliar.

Tot i això, no ho va fer amb un triomf que tanqués una mica la 'ferida' de la Copa del Rei perquè es va tornar a quedar 'sec' davant un rival que va aguantar bé, amb una notable actuació del seu porter i la seva defensa, i que va tenir una molt bona ocasió per haver fet més por, però que suma un punt valuós a la seva baralla per allunyar-se del descens.

L'inici del matx va ser trepidant i amb ocasions a les dues àrees que confirmaven els presagis d'un duel obert per la filosofia dels dos equips. Primer van avisar els visitants amb 'Taty' Castellanos, que no va poder aconseguir una pilota davant la cruïlla de Koundé, i Tsygankov, amb una volea que no va agafar porteria, però van replicar els locals amb dos xuts de Lewandowsky i Ansu Fati, una de les novetats de l'onze blaugrana amb Eric García.

El Girona no es va descompondre per aquesta ràpida reacció dels de Xavi Hernández, però va patir un seriós ensurt amb una mala entesa a la cessió de Santi Bueno a un Paolo Gazzaniga que va estar ràpid per evitar l'autogol. Dos intents més del 'Taty' i d'Iván Martín, després d'una gran sortida dels de Míchel des del darrere, van tancar un trepidant començament. A partir d'aquí, el xoc va anar perdent aquesta energia, en part perquè el líder va aconseguir tenir més control . L'equip gironí no va poder llavors trobar la bona maneta que li dóna Oriol Romeu i va patir al tram final on el seu porter va ser clau davant Raphinha i davant Araujo, el cop de cap del qual va estar a centímetres de passar la línia de gol si no hagués estat per la mà de l'argentí.

EL 'TATY' PERDONA LA MÉS CLARA DEL GIRONA

Després del pas pels vestidors, el Barça va mantenir el seu domini, però no va trobar ocasions clares, malgrat un bon cop de cap d'Eric García que se'n va anar per sobre del travesser. Sí que la va tenir el Girona, en un mà a mà del 'Taty' Castellanos, que el va enviar fora quan podria haver optat per cedir la pilota a Tsygankov davant la desesperada sortida de Ter Stegen.

El líder no acabava de carburar ni de provocar excessives angoixes en el seu rival, amb un altre gris partit de Lewandowski i sense excessiu impacte de Raphinha i un Ansu Fati, a qui una deixada de cap del polonès se li va quedar una mica enrere per haver posat en més problemes a Gazzaniga. Va ser l'últim destacat de l'hispanoguineà, substituït per Ferran Torres, amb Jordi Alba entrant, com a extrem, poc després pel brasiler, mentre que Míchel apostava per Stuani i Riquelme.

El partit va començar el seu viatge cap al seu tram decisiu, amb el Barça enfonsant a poc a poc els visitants. David López va realitzar dues accions defensives de nivell davant un Lewadowski que es va entretenir massa després d'una gran passada de Gavi i per evitar que el '9' rematés un 'enverinat' enviament de Jordi Alba. Gazzaniga, amb una altra bona mà a un cop de cap de Gavi, i un esmolat cop de taló del 'pitxitxi', van ser les últimes opcions d'un líder que no aprofita la seva oportunitat d'obrir més bretxa.