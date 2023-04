Els campions. Foto: Enzo10

La segona edició de la Llorenç Beach Soccer Cup es queda a casa. El CFP Torredembarra es va proclamar campió de la competició després d'imposar-se a la tanda de penals al CDF Fran Mejías.

El partit va ser molt igualati intens sobre la sorra de Torredembarra des del primer minut. Després de tancar el temps reglamentari amb 2-2, els dos equips han intentat decantar la balança cap al seu costat durant la pròrroga.

El resultat, però, es va mantenir intacte en aquests 3 minuts, de forma que va ser necessari anar a la tanda de penals perquè els amfitrions guanyessin (4-3). La tercera plaça ha estat per al Roses Platja, campió de la primera edició de la competició, que s'ha imposat per 3 a 2 a l'Ajara Georgia, que s'estrenava com a primer equip internacional del campionat aconseguint finalment la quarta posició en un partit on s’ha evidenciat la superioritat dels gironins de Dani Haro, que han demostrat ser un grup més compacte. El cinquè lloc se l'ha endut El CFPT Cambrils i la sisena posició ha estat per al CFP Tarragona.

Pel que fa als trofeus individuals, l'MVP ha estat per a Wail l'Ouariachi (CFP Cambrils), el de Millor Porter per a Biel Rius (CFP Torredembarra), i el premi al Màxim Golejador per a Marc Font (CFP Torredembarra), Adam Ouaaliti (Roses Platja) i Jose Marin (Pepe) (CDF Fran Mejías).