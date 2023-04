Real Madrid - Chelsea / @EP

El Real Madrid va vèncer (2-0) aquest dimecres el Chelsea a l'anada de quarts de final de la Lliga de Campions celebrada al Santiago Bernabéu, un xoc que va complir amb el favoritisme de l'equip espanyol sobre l'anglès, amb els gols de Benzema i Asensio.

L'equip de Carlo Ancelotti va ser molt superior al de Frank Lampard , tot i que va deixar alguna imprecisió al primer temps i li va faltar una mica de mordent per sentenciar l'eliminatòria. Els blancs, després de caure a casa contra el Vila-real, van reprendre el pols per la quinzena amb plena convicció que el Chelsea, molt en hores baixes, no ha de ser impediment per avançar.

Ni l'olor de pluja acabada de caure va donar a l'equip anglès una mica de recer al Bernabéu. Van ser gotes de fogueig, com les bales d'un Chelsea amb molt poca fe en les opcions de fer alguna cosa potable a casa del 14 vegades campió d'Europa. I això que l'equip 'blue' va tenir dues molt clares només començar, sense haver de buscar-les.

El Madrid gairebé es va passar de frenada, al camp rival des del minut ui en dues pèrdues va regalar dos contres als visitants. Joao Félix les va desaprofitar totes dues, la primera amb opció de mà a mà davant Courtois però sense velocitat ni enganxada sobre Militao. L'equip d'Ancelotti no va estar fi en defensa, amb diverses pèrdues, però a dalt feia olor de la sang només palpant l'accelerador.

Benzema va ser qui va obrir la llauna als 20 minuts, en la seva línia després del Mundial com un dels millors d'Europa (20 gols i 5 assistències a l'estil Haaland i Rashford). Sense fer tant de soroll com quan va acaparar els focus de Lliga i Champions per a la seva Pilota d'Or , el francès va seguir la seva ratxa després d'una rematada de Vinicius, a centre de Carvajal, que va deixar 'mort' Kepa a l'àrea.

L'1-0 va caure pel seu propi pes, encara que de corejar el nom de Benzema, el Bernabéu va enllaçar amb el de Courtois perquè el belga va treure el foc amic de Militao. El quadro blanc va tancar el blau durant molts minuts i va robar a dalt, una sensació d'angoixa insostenible per al Chelsea, amb Thiago Silva traient-ne una de 'Vini' sota pals.

L?equip de Lampard va buscar l?esquena rival i alguna distracció més d?un Madrid que va guanyar precisió amb el pas dels minuts, encara que l?actitud del rival convidava a sentenciar l?eliminatòria després del descans. El guió demanava una marxa més a l'equip blanc però a la represa li va costar donar lucidesa al seu atac, amb xuts llunyans de Modric i Camavinga, sense passar per Benzema.

La lesió visitant de Koulibaly va donar pas a Cucurella com a central, una decisió que li va costar de cara al tècnic anglès, ja que el jugador espanyol va descuidar l'esquena i Chilwell va veure la vermella al tombar Rodrygo. Lampard no va dubtar a tornar a defensa de cinc i al Madrid li va tocar bregar amb l'obligació ia total de treure una bona renda de cara a la tornada a Londres dimarts que ve. De nou, al Chelsea se'l va fer llarg. Vinicius, màxim assistent de la Champions, va interpretar a la perfecció l'entrada d' Asensio : el va buscar una vegada i va tallar Cucurella una rematada de gol.

La segona, de seguit, sí que va trobar el balear amb la seva esquerra esperant per batre un Kepa poc encertat (2-0). Amb 15 minuts per davant, el mateix Asensio va tenir la més clara amb Benzema, deixant amb una mica de vida un Chelsea que la va tenir fins i tot al final amb Mount si no és per Rüdiger. Amb tres entrenadors aquesta campanya, onzè a la Premier, els londinencs tenen un petit clau ardent on agafar-se, encara que ja els va cremar el 2021 i el 2022.