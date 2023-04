Laprovittola tira a cistella. Foto: Europa Press



El Barça va doblegar (97-82) diumenge passat 16 el Real Madrid a la jornada 27 de la lliga celebrada al Palau Blaugrana per tornar al liderat, un Clàssic que va passar factura als locals en forma de lesions que tampoc va ensenyar un bon moment físic dels blancs, de cara al tram decisiu de la campanya. D'aquesta manera, els de Sarunas Jasikevicius se situen líders de la lliga ACB.

Els locals es van posar les piles al segon quart i van seguir amb una marxa més a la represa. Els locals van dominar el rebot al cèrcol rival i van controlar millor en defensa un Madrid que va ocultar amb la remuntada a l'inici de l'últim quart. El Barça no es va deixar anar aquesta vegada i els de Chus Mateo es van veure fora del matx amb l'eliminació de Mario Hezonja i Tavares.

El Barça, que suma la 22a victòria per empatar al capdavant amb un Cazoo Baskonia que va perdre en sessió matinal amb el Lenovo Tenerife, va entrar en calor després d'un inici accidentat en què va perdre per lesió Higgins i Vesley (17-24). Satoransky i Mirotic van agafar les regnes locals, mentre que el Madrid, amb un Musa per a tot, ben acompanyat de Yabusele, va firmar sense assistències el segon quart.

La desconnexió visitant, en un altre mal dia al triple, va acabar de tenyir de blaugrana el matx al tercer quart (31-17). A la defensa blanca li va faltar agressivitat per frenar un Barça crescut, esperonat pel Palau, i dominador total dels cèrcols. Els de Mateo, també amb baixes, van trobar a faltar Poirier al descans un Tavares que no va acabar el partit amb l'acumulació de feina.

Tot i començar l'últim quart 15 a dalt, un parcial de 0-9 va desfermar el rum-rum d'un altre Clàssic que no semblava saber tancar l'equip de 'Saras'. El Madrid va treure forces de flaquesa però, a la marxa més, va patir l'eliminació de Hezonja, molt protestada, i Tavares. La crispació va descarrilar la reacció visitant i va tornar la fe a un Barça que va perdre amb mal auguri Abrines per lesió.

Yabusele (19 punts) i Musa (24) van acaparar el joc d'un Madrid que necessita recuperar efectius i frescor per lluitar pels títols, sabent que als playoffs d'Eurolliga l'espera el Partizan. Mentrestant, el Barça, pendent de la infermeria, va sortir victoriós d'un Clàssic que va deixar com a MVP Satoransky, tot i que Mirotic (23 punts) i Laprovittola també van brillar.