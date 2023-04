La celebració de Rins. Foto: Twitter (@Rins42)



El pilot barceloní Álex Rins es va imposar a la cursa de MotoGP del Gran Premi de Las Américas, tercera cita del Mundial, per celebrar la primera victòria amb Honda i la quarta de la seva carrera a Austin, un idil·li que va poder amb una jornada de caigudes i sorpreses.

Rins va donar una alegria a la marca japonesa, l'única que va acabar el GP, en una temporada que torna a apuntar a complicada. La primera victòria d'Honda des del 2021, Misano amb Marc Márquez, sent el 2018 l'última d'una satèl·lit, va deixar una gran actuació de Rins. El Mundial el segueix liderant Marco Bezzecchi (Ducati) amb 64 punts, davant d'un Bagnaia un altre cop a terra (53) i Rins (47).

El català va prémer el campió del món, un Francesco Bagnaia (Ducati) que, després de guanyar l'esprint de dissabte, se'n va anar pel liderat del Mundial. No obstant, a 13 voltes del final, l'italià va tornar a fallar, com a Argentina, i va acabar a terra. Rins es va quedar el cap i no el va deixar anar per signar la seva sisena victòria a MotoGP i la divuitena en total.

Amb els pilots al límit, el COTA va deixar caigudes de tots colors, amb nou abandonaments. A la primera volta, tres espanyols es van quedar fora: Álex Márquez (Ducati) i un Jorge Martín (Ducati) que es va emportar el seu compatriota més uns girs després Aleix Espargaró (Aprilia). Les Repsol Honda no es van lliurar de les caigudes, de Joan Mir i un Stefan Bradl que substituïa Marc Márquez.

Amb Bagnaia fora de combat i poc abans la caiguda d?un Jack Miller (KTM) que anava tercer, la victòria va quedar en safata per a Rins. Mentrestant, Fabio Quartararo (Yamaha) es va haver de conformar a ser tercer, tot i que va celebrar el primer podi de la temporada, i seguint amb les sorpreses, l'italià Luca Marini (Ducati) va pujar al calaix per primera vegada a MotoGP.