El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta , ha donat una extensa roda de premsa aquest dilluns per aclarir tots els dubtes sobre el famós 'cas Negreira'. El màxim representant de l'entitat blaugrana ha volgut deixar clar que, en cap cas, els més de set milions d'euros pagats a les empreses a càrrec de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitre (CTA), José María Enríquez Negreira, han servit per a alterar els resultats a favor seu i ha titllat aquest episodi com l'"atac més ferotge que pateix l'entitat en tota la seva història".

"Puc afirmar que el FC Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingui com a finalitat o intenció adulterar la competició per tenir un avantatge esportiu. L'agència tributària no ha pogut demostrar que els pagaments realitzats hagin pogut afectar algun resultat . I no ho han pogut demostrar perquè no era possible", afirmava de manera rotunda.

"La quantitat pagada cal contextualitzar-la en 18 anys per uns informes importants i necessaris, encarregats a unes persones amb experiència en aquests temes . Hi ha 629 informes i 43 CD en només quatre anys", ha informat Laporta sobre els informes pels quals s'investiga un presumpte cas de corrupció. A més, ha afegit que no era Negreira qui oferia els serveis, sinó el fill. "El president del CTA no tenia capacitat per designar àrbitres i alterar resultats esportius", puntualitzava.

El president del Barça també ha tingut paraules per al president de LaLiga, Javier Tebas , amb qui manté una àrdua guerra des de fa temps. "Ha demostrat una falta de professionalitat evident . Ha aportat documentació a la causa amb dades que eren errònies. Demano que aguanti aquesta incontinència verbal . No ajuda a la competició que representa i valida una hipòtesi que és falsa", acusava.

Per contra, també ha agraït a totes aquelles personalitats que han actuat de forma prudent davant d'aquest cas, com ha estat el cas del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales ; el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco ; o el president de la FIFA, Gianni Infantino : "No s'han apuntat al linxament sense judici. Agraeixo el seu posicionament".

A més, també ha titllat el Reial Madrid de cínic per personar-se com a acusació particular en el judici que se celebrarà. "És un club que diu que se sent perjudicat, quan sempre s'ha vist afavorit per les decisions arbitrals", esmentava, a la qual cosa afegia que "s'ha considerat l' equip del règim. Per la seva proximitat al poder polític, econòmic. Crec que mereix la pena recordar que durant 7 dècades, la majoria dels presidents del CTA han estat exsocis, exjugadors o exdirectius del Reial Madrid”.