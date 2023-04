L'exfutbolista espanyol Luis Márquez / @EP

L'exfutbolista espanyol Luis Márquez , jugador del Reial Betis entre el 1989 i el 2000, ha mort aquesta matinada a Sevilla als 51 anys, ha confirmat aquest dilluns el club verd-i-blanc.

"El Reial Betis Balompié mostra el seu màxim pesar per la mort de Luis Márquez Martín, jugador del nostre club del 1989 al 2000, esdevingut a Sevilla el 17 d'abril del 2023, a l'edat de 51 anys", va anunciar l'entitat sevillana. "Des de fa anys, Luis Márquez lluitava contra una cruel malaltia que el va obligar a passar pel quiròfan diverses vegades, mostrant una fortalesa i una enteresa que sempre va merèixer l'elogi dels seus companys i amics", va afegir.

Márquez, que va néixer a Sevilla l'1 de novembre de 1971, es va iniciar com a del planter al Real Betis , amb què el 1987 es va proclamar campió d'Espanya en categoria infantil, quan encara era conegut com Schuster per la seva semblança física i en el joc amb el migcampista alemany.

Va debutar amb el primer equip verd-i-blanc el 25 de febrer de 1989 a Palamós en un partit que els verd-i-blancs van empatar a zero, i amb aquest equip entrenat per Juan Corbacho i posteriorment per Julio Cardeñosa va aconseguir l'ascens a Primera Divisió.

Márquez va disputar quatre partits aquella temporada i va debutar el mateix dia que Sergei Neiman, el primer jugador rus que actuava al Real Betis. Aquell mateix any, es va proclamar campió de la Copa d'Espanya amb els juvenils del Real Betis, formant part de l'equip que va derrotar per 4-2 el Barcelona a Albacete i on també formaven Ángel Manuel Cuéllar, Juan Merino, Juan José Cañas o Roberto Ríos.

A partir de la campanya 1991-92 va començar a ser titular assidu a les alineacions verd-i-blanques, erigint-se en el gran referent de la banda dreta, tant al migcamp com a la defensa. A la temporada 1993-94, va participar en un nou ascens, confirmat a Burgos, marcant un dels gols del triomf bètic.

A les ordres de Lorenzo Serra Ferrer va disputar la Copa de la UEFA i amb Luis Aragonés a la banqueta va participar a la Recopa d'Europa. El seu gol més recordat amb el Real Betis és l'aconseguit la temporada 1994-95 davant l'Atlètic de Madrid en empalmar una impressionant volea a la sortida d'un córner.

Al mercat d'hivern del curs 1999-2000 va fitxar pel Reial Valladolid. Després de dues temporades a Pucela, va jugar al Pontevedra i al Reial Jaén abans de retirar-se el 2005. En les seves 10 temporades al Reial Betis, Luis Márquez va jugar 202 partits oficials -166 de Lliga, 32 de Copa del Rei, dues de la Recopa i dues de la Copa de la UEFA-, en què va marcar 15 gols.