Joan Laporta / @EP

Dilluns va ser el dia elegit per Joan Laporta , el president del Futbol Club Barcelona, per desmentir les acusacions de corrupció esportiva cap al club arran del 'cas Negreira' . En un dels punts, va acusar el Reial Madrid de ser uns "cínics" després que ells afirmessin sentir-se perjudicats pels arbitratges quan, segons Laporta, van ser "l'equip del règim" de Francisco Franco. "Crec que val la pena recordar que durant set dècades, la majoria dels presidents del CTA han estat exsocis, exjugadors o exdirectius del Reial Madrid", apuntava a la roda de premsa.

L'equip blanc no va desaprofitar l'oportunitat de contraatacar i, per a sorpresa de gran part del barcelonisme, va assenyalar que el Barça va ser realment l'"equip del règim".

Durant la dictadura de Francisco Franco a Espanya, el futbol es va utilitzar com una eina per promoure el seu règim, per la qual cosa més d'una vegada va afavorir certs equips, com va ser el Reial Madrid, a diferència del que ha insinuat el vídeo publicat a les xarxes socials.

La influència de Franco al Reial Madrid es pot veure en diversos aspectes. En primer lloc, el règim de Franco controlava tots els mitjans de comunicació a Espanya durant la dictadura, i això incloïa els mitjans esportius. Els mitjans de comunicació controlats per Franco van afavorir el Reial Madrid, proporcionant-li una cobertura mediàtica favorable i minimitzant la cobertura dels equips rivals.

A més, el Reial Madrid va rebre un tracte especial a la Lliga Espanyola durant la dictadura. L'equip va rebre decisions d'arbitratge favorables i, en alguns casos, els àrbitres es van negar a xiular penals contra el Reial Madrid en situacions clares. El president del Reial Madrid en aquell moment, Santiago Bernabéu, també tenia una relació propera amb Franco, cosa que li va permetre exercir una gran influència a la Federació Espanyola de Futbol.

El Reial Madrid també es va beneficiar econòmicament de la dictadura. Franco va veure l'equip com una eina per millorar la imatge d'Espanya a l'estranger, i en conseqüència el club va rebre una gran quantitat de diners per fitxar jugadors estrangers de renom. A més, el Reial Madrid va ser el primer equip espanyol a rebre ingressos per drets de televisió, cosa que li va permetre tenir més recursos econòmics per contractar els millors jugadors.

També és convenient recordar Josep Sunyol , el president del Barça a partir del 1935. El dirigent va ser també diputat d'ERC durant la Segona República, motiu pel qual va acabar sent afusellat pel règim franquista el 1936.

DI STÉFANO, MOTIU DE DISPUTA

Tampoc cal oblidar el cas Alfredo Di Stéfano. La llegenda blanca va estar a punt de vestir la samarreta blaugrana, equip amb què va firmar en primera instància. Tot i això, el Reial Madrid va aprofitar una casuística inusual per ficar-se al fitxatge. Com que la lliga de Colòmbia es reafiliaria a la FIFA, tots els jugadors estrangers havien de tornar al seu equip d'origen, i Di Stéfano estava jugant al Milionaris, però la temporada següent havia de pertànyer al River.

El Barça va arribar a un acord amb River mentre que el Reial Madrid ho va fer amb Milionarios, equip a què l'argentí pertanyia en aquell moment. Finalment la FIFA va decidir que Di Stéfano jugués en temporades alternes al Barça i al Reial Madrid, però sempre s'ha al·legat que el règim franquista va facilitar que l'argentí acabés vestint la samarreta blanca.



Finalment, també cal esmentar que Franco va obligar a espanyolitzar el nom del club i va suprimir la simbologia catalana del seu escut: va passar a anomenar-se Club de Futbol Barcelona i van eliminar la Senyera a l'escut del 1941.