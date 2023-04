Aigües de Barcelona i el Barcelona Open Banc Sabadell col·laboren per impulsar el Trofeu Conde de Godó com a referent internacional en la gestió sostenible i el respecte al medi ambient d’un esdeveniment esportiu.



@agbar

El popularment conegut com Trofeu Conde de Godó, que celebra enguany la seva 70a edició, aposta un any més per ser un esdeveniment esportiu de referència en l’àmbit de la sostenibilitat. I per fer-ho, promou, en col·laboració amb Aigües de Barcelona, un pla per fomentar la sostenibilitat tot reduint-ne l’impacte ambiental. Per aquest motiu, Aigües de Barcelona ajudarà a calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica de la present edició, per tal de dissenyar el pla de sostenibilitat de les properes edicions del torneig. Els resultats del càlcul de les mesures així com el pla seran presentats al juny.

Fruit d’aquesta aliança, s’han previst accions de sensibilització durant el torneig, que enguany se celebra entre el 15 i el 23 d’abril, com ara una taula rodona sobre acció climàtica el dia 18 d’abril, amb la presència de diferents ponents que explicaran iniciatives que ja funcionen com, per exemple, la valorització energètica de les pilotes de tennis usades per mitjà de l’empresa GreenBall, la pressurització de pilotes per reutilitzar-les a través de Pascal Box o la utilització dels cordatges usats de les raquetes per fabricar roba esportiva mitjançant Infinite Athletic.



A més, durant la conferència s’explicarà el projecte de reutilització d’aigües grises i aigües pluvials, i la construcció de dipòsits subterranis que durà a terme el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 al juliol, conjuntament amb les enginyeries ACO i CENPAS, i que permetrà al club i al torneig ser 100% sostenibles en el reg de les pistes i els jardins.





Un esdeveniment esportiu de referència en l’àmbit de la sostenibilitat compromès amb el medi ambient

En els darrers anys, el Barcelona Open Banc Sabadell ha implementat mesures que l’han situat com un esdeveniment esportiu de referència en la gestió sostenible, com ara ser el primer torneig del circuit ATP a l’aire lliure sense fums, contribuir al reciclatge i classificació dels residus, impulsar la mobilitat sostenible, apostar pel producte local i de temporada, repartir gots compostables i disposar d’una il·luminació LED de baix consum, entre d’altres. Per tot això, el torneig va rebre al 2018 el certificat ISO 20121 de gestió d’esdeveniments sostenibles, així com la distinció de Barcelona Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat turística de la ciutat.

La col·laboració d’Aigües de Barcelona en aquest esdeveniment esportiu de gran rellevància per a la ciutat s’emmarca en la voluntat de la companyia d’esdevenir motor de la transformació social, ecològica i digital. El novembre de 2021, el Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona va aprovar la seva Política d’Acció Climàtica amb el repte de liderar activament l’acció climàtica, cooperant amb els grups de relació i amb el territori on és present. La Política té tres eixos d’actuació principals: la neutralitat climàtica, l’adaptació al canvi climàtic, i la capacitació i implicació climàtica.

L’esforç d’Aigües de Barcelona en la seva estratègia i accions vers l’emergència climàtica en els eixos d’adaptació, mitigació i lideratge climàtic li ha valgut el reconeixement de l’International Water Association (IWA) com a “Climate Smart Utility” al 2022. Aquest és el primer reconeixement que rep una companyia de gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya. A més d’avalar i impulsar l’acció climàtica de la companyia, el distintiu permet crear una xarxa de bones pràctiques ambientals amb altres agents del sector.