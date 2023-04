Una imatge de fitxer d'una assemblea de La Lliga. Foto: La Lliga

La Lliga celebra, des de les 11 del matí d'aquest dimecres 19, una Assemblea General Extraordinària per analitzar les conseqüències del cas Negreira , pel qual s'estan investigant els pagaments del FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira.

Els clubs de Primera i Segona Divisió esperen rebre explicacions per un cas que ha afectat la imatge i la credibilitat del futbol espanyol.

Joan Laporta, president del Barça, participa a la trobada, que té com a gran absència el cap del Reial Madrid, Florentino Pérez. Per part del club blanc hi ha assistit el director general, José Ángel Sánchez.

La reunió dels clubs, dels quals només el conjunt madridista s'ha personat a la causa juntament amb la patronal, la Federació Espanyola de Futbol i el Consell Superior d'Esports, arriba 2 dies després que Laporta parlés , per primera vegada des que el cas va sortir a la llum, en una roda de premsa per oferir explicacions d'aquests pagaments i on va deixar clar que el club no havia comès “cap delicte de corrupció esportiva”.