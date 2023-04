Javier Tebas saluda a Joan Laporta antes de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmat que el seu homòleg del FCB, Joan Laporta, "no ha aclarit res" i ha qualificat d'incomprensible el pagament a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, després de l'Assemblea General Extraordinària de LaLiga a Madrid.

"No anàvem a fer un interrogatori al FC Barcelona. Els clubs han dit que això no era normal i que aquests pagaments s'han d'investigar, i que no és un 'tema' de Javier Tebas sinó d'ells. Cap ha dit que ho entenia. No ha aclarit res. No ha convençut i el tema seguirà on correspongui", ha comentat en una roda de premsa a la seu de la patronal de clubs.

Per Tebas, LaLiga "no pot mirar cap a una altra banda" en casos com el de Negreira. "Es parla molt de la presumpció d'innocència. No crec que el FCB comprés àrbitres. El que creiem és que aquests pagaments eren per influir en alguna cosa, i només aquesta intenció és una conducta punible. No ha donat explicacions. L'expressió que he utilitzat és que és 'incomprensible' tants anys pagant al vicepresident del CTA", ha dit.