Raphinha, en una acció del partit de lliga contra el Getafe. Foto: FCB

Quan s'observen els resultats del primer equip masculí del Barça de futbol aquesta temporada 2022-23 es poden obtenir diverses conclusions; una és que l'equip ha millorat notablement les prestacions defensives i ha concedit, en línies generals, pocs gols. Tot i això, en altres partits, molts d'ells crucials, hi ha la percepció que els de Xavi Hernández no han sabut sobreposar-se a les dianes dels seus rivals.

Aleshores... què ha passat cada vegada que els blaugrana han recollit la pilota de la xarxa de la seva porteria?

- Reial Societat (Anoeta, Lliga). Alexander Isak va aconseguir un gol per als donostiarres al minut 6 que significava l'empat temporal. El Barça va acabar guanyant el partit per 1-4.

- Viktoria Plzen (Camp Nou, Champions). El conjunt txec va aconseguir un 2-1 temporal, però el Barça va acabar vencent per 5-1.

- Bayern Munic (Allianz Arena, Champions). Els alemanys van guanyar per 2-0. El Barça va ser incapaç de veure porteria.

- Inter de Milà (Giuseppe Meazza, Champions). Els italians van guanyar per 1-0. El Barça va ser incapaç de veure porteria.

- Inter de Milà (Camp Nou, Champions). En un partit boig, el Barça va començar guanyant 1-0, però es va veure, al llarg del partit, perdent 1-2 i 2-3. Va aconseguir empatar dues vegades, però mai remuntar.

- Reial Madrid (Santiago Bernabéu, Lliga). Ferran Torres va marcar el gol blaugrana quan l?equip perdia per 2-0. El resultat final va ser de 3-1.

- Bayern Munic (Camp Nou, Champions). Els alemanys van guanyar per 0-3. El Barça va ser incapaç de veure porteria.

- Viktoria Plzen (Doosan Arena, Champions). Els dos gols del conjunt txec van arribar en moments que el Barça anava guanyant.

- Osasuna (El Sadar, Lliga). Primera remuntada de la temporada. L'equip va saber capgirar el gol matiner de Kike García.

Foto: FCB

- Intercity (José Rico Pérez, Copa). Els blaugrana van començar guanyant, però tres vegades van veure com el modest conjunt alacantí els empatava. El gol d'Ansu Fati va donar el triomf a la pròrroga.

- Betis (King Fahd Stadium, Supercopa). L'equip va veure com els bètics igualaven, primer als 90 minuts i després a la pròrroga, l'1-0 i el 2-1. El Barça va passar a la final a la tanda de penals.

- Reial Madrid (King Fahd Stadium, Supercopa). Triomf clar dels blaugranes, ja que el 3-1 de Karim Benzema va arribar en el temps de descompte del partit.

- Betis (Benito Villamarín, Lliga). El gol bètic va significar un 1-2, una altra victòria del Barįa.

- Manchester United (Camp Nou, Europa League). Els de Xavi van començar guanyant, però els anglesos van remuntar i es van situar 1-2. Raphinha va aconseguir el gol de l?empat.

- Manchester United (Old Trafford, Europa League). El partit de tornada va començar de cara per als blaugrana , que es van avançar amb un gol de Lewandowski però, de nou, els anglesos van capgirar el marcador. No hi va haver reacció.

- Almeria (Power Horse Stadium, Lliga). L'únic gol del matx el va marcar el malià El-Bilal Touré. El Barça va ser incapaç de veure porteria.

Foto: FCB

- Reial Madrid (Camp Nou, Lliga). Segona remuntada del curs. Els de Xavi van ser capaços de sobreposar-se al desafortunat gol de Ronald Araújo amb els gols de Sergi Roberto i Frank Kessié (2-1).

- Reial Madrid (Camp Nou, Copa). La golejada més gran (0-4) encaixada pel Barça a casa davant del seu etern rival en dècades. Els blaugranes van ser incapaços de veure porteria.

Així, fins aquest 20 d'abril, quan s'ha disputat una gran part de la temporada, el Barça únicament ha estat capaç de capgirar situacions adverses en dos partits, tots dos de Lliga, un davant l'Osasuna i un altre contra el Reial Madrid .

Més enllà de derrotes per la mínima a la competició domèstica, la gran assignatura pendent de l'equip és a les competicions europees, cosa que es repeteix en les últimes campanyes. Els barcelonistes es van quedar sense marcar en tres partits de la fase de grups de la Champions (tots dos contra el Bayern ia Itàlia contra el Milan), mentre que tampoc van tenir capacitat de reacció contra el Manchester United a Europa League quan el partit se'ls va posar costa amunt.