Rafa Nadal / @EP

El tennista espanyol Rafa Nadal també causarà baixa al Mútua Madrid Open, quart Masters 1.000 de la temporada que arrenca la setmana que ve a la Caixa Màgica, per la lesió patida a l'Open d'Austràlia i que "segueix sense curar-se".

"Estan passant les setmanes i tenia la il·lusió de poder jugar en tornejos que són els més importants en la meva carrera com Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros i de moment m'he perdut Montecarlo i Barcelona, i no podré ser a Madrid malauradament", va assegurar Nadal en un comunicat.

El de Manacor ha confessat que "han estat unes setmanes i uns mesos difícils". "Com sabeu em vaig fer una lesió important a Austràlia, al psoes . En principi, havien de ser de sis a vuit setmanes de període de recuperació i ja anem per la catorze. La realitat és que la situació no és la que hauríem esperat. S'han seguit totes indicacions mèdiques, però d'alguna manera l'evolució no ha estat la que en principi ens van dir i ens vam trobar en una situació difícil”, va advertir.

El balear ha lamentat que la seva lesió segueixi "sense guarir-se" i li impedeixi "treballar" el que necessita "per competir". “Estava entrenant, però ara fa uns dies hem decidit canviar una mica de rumb, fer un altre tractament i veure si les coses milloren per intentar arribar al que vingui. No puc donar terminis perquè si els sabés us ho diria però no ho sé. Aquesta és la situació actual”, va subratllar.

"Vull també enviar una salutació especial a tot el públic de Madrid i espanyol perquè m'hauré perdut els dos tornejos que es juguen aquí a casa. Tots sabeu el que significa per a mi jugar aquests tornejos i en aquest cas a Madrid que no podré. jugar-ho amb tot el que m'ha donat", va remarcar el campió de 22 'Grand Slams'.

Ara, a Nadal no li queda "més que intentar estar amb l' actitud adequada durant tot aquest temps". "M'he d'intentar donar-me l'oportunitat de competir en algun dels tornejos que queda de la temporada de terra i no em queda més remei que treballar i estar amb la mentalitat adequada", ha sentenciat.

El tennista espanyol es va lesionar el 18 de gener passat al psoes ilíac durant la seva derrota en segona ronda a l'Open d'Austràlia davant el nord-americà Mackenzie McDonald i per culpa d'aquesta absència ha caigut fora del 'Top 10' del rànquing de l'ATP ( 14) i només ha pogut jugar quatre partits aquest any, perdent-se a més els Masters 1.000 d'Indian Wells i Miami. En un mes es disputa Roland Garros, segon 'Grand Slam' de la temporada i on defensa títol.