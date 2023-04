Francisco José 'Patxi' Izco, president del CA Osasuna entre 2002 i 2012 / @EP

L'empresari Francisco José 'Patxi' Izco, president del CA Osasuna entre el 2002 i el 2012, ha mort als 77 anys, ha confirmat aquest divendres el club navarrès.

"Osasuna lamenta la mort de Patxi Izco, president del club entre el 2002 i el 2012. Descansi en pau. Goian bego", va assenyalar l'entitat vermella al seu compte oficial de la xarxa social Twitter.

El 2002, es va imposar a les eleccions a la presidència d'Osasuna, succeint Javier Miranda Martínez, amb un 76% dels sufragis, anant de la mà del tècnic mexicà Javier Aguirre. Amb Izco al comandament, l'equip va ser subcampió de Copa del Rei el 2005 i un any més tard va acabar quart a LaLiga Santander, cosa que li va donar dret a jugar el següent curs la Lliga de Campions.

Es va presentar a la reelecció el 2006 , guanyant sense oposició i amb el 'Cuco' Ziganda com a nou entrenador després de la marxa del 'Vasco' a l'Atlètic de Madrid, i l'equip va aconseguir les semifinals de la Copa de la UEFA. El 2010 va tornar a guanyar les eleccions i el 2012 va renunciar a la presidència.

El 2015 va ser detingut per presumpte desviament de capitals durant el seu mandat al capdavant del club, i el 2021 va ser condemnat a 23 mesos i 15 dies de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda i falsedat comptable ia una indemnització de 1.154.762,84 euros. per les sortides de diners sense justificar arques del club navarrès.