Pilota de futbol / @EP

Cinc jugadores de l'Alhama CF El Pozo que no van formar part del comunicat emès per la resta de la plantilla en què es negava qualsevol comportament inapropiat del seu entrenador, Juan Antonio 'Randri' García, reflecteixen la seva "decepció" amb la resta de companyes i confirmen haver vist "barbaritats", patit "vexacions", estat "humiliades" o sentit "por".

'Mundo Deportivo' i 'El Periódico' han informat a inicis d'aquesta setmana que el tècnic s'havia dirigit suposadament de manera sistemàtica amb insults i crítiques cap al físic i orientació sexual de les futbolistes, uns fets agreujats pel presumpte enviament per part del preparador duna fotografia de contingut sexual a tota la plantilla.

El club de la Lliga F també va donar suport al seu entrenador i posteriorment ho va fer gran part de la plantilla, encara que cinc futbolistes, en declaracions remeses a Europa Press i en què prefereixen guardar el seu anonimat, han denunciat la situació.

Una d'elles confessa haver-se sentit durant la seva estada a l'equip com a "una presó/dictadura" i que sabia "perfectament que no era normal el que passava". Aquesta futbolista apunta que, "òbviament", no podien denunciar res "quan el teu assetjador és el teu cap", a qui veu també amb molta influència a "tot el club i part del poble". "El pitjor de tot això està sent l'acceptació de la decepció que sento amb el meu entorn. No he pensat mai que podria viure moments tan vergonyosos de falta d'empatia i dignitat", assegura.

A més, indica que ha hagut de "passar per alt per sobreviure aquest any" els seus valors i principis, i deixa clar que és "la primera que busca sempre la veritat des de la veritat més absoluta, calma, objectivitat i respecte". "Quan arribi el moment de comptar testimonis seré la primera que condemnarà fets que siguin mentida, però també la primera a alçar ben fort la veu per explicar totes les barbaritats que he sentit, patit i vist aquest any", assevera.

Finalment, aquesta futbolista creu que "l'única cosa" que l'anima a seguir és "el suport" que està rebent de "moltíssima gent", molta a la qual no coneix, i remarca que "només existeix la veritat quan es tracta de fets que vulneren drets bàsics".

Una altra de les afectades assegura tenir "molt més suport" del que ha rebut per part "d'aquesta mateixa gent que ha plorat pels mateixos motius" que ella, i no amaga que quan van sortir les informacions va sentir "por" per desconèixer "quines conseqüències" podria patir.

"Em feia por que tota la meva dedicació, el treball pel qual tant he lluitat es veiés truncat per una situació que ara sé que és no és culpa meva", afegeix, subratllant que s'ha posat totes les jugadores "en una situació molt complicada tota l'estona", no només "per aquest tipus d'actituds diàriament", sinó perquè darrerament se les ha tractat de "manipular i de treure informació".

Per això, critica que s'hagi "enfrontat" les mateixes jugadors "com si es tractés de dos bàndols", i que sembli que tinguin "la culpa de tot". "No tinc res del que defensar-me, prou he callat", incideix, opinant que el fet que el club hagi "promogut la creació d'aquest comunicat per part de les jugadores només corrobora la contínua coacció que es viu aquí".

Aquesta jugadora, a qui el que posa "més nerviosa" és que "si no acceptes la seva veritat tampoc tens a qui queixar-te", confirma que han patit "insults, vexacions, faltes de respecte i menyspreu" i avisa que "no és necessari que els abusos vagin en 20 adreces". "Amb que hi hagi injustícia amb només una persona, és motiu més que suficient", puntualitza.

"Però si encara hi ha qui diu 'no és per tant', 'era broma' o 'que sensibles sou les dones"', s'equivoca i fa mal. El mal ja està fet i el malestar que em produeix recordar una vegada i una altra tot el que he patit i he viscut aquí em fa tristament sentir la necessitat que tot acabi, això sí, amb algun amic menys, però amb la veritat per davant", sentència.

Una altra companya no oblida que han viscut una situació "al límit de l'inimaginable" i que ja l'havien advertit de "les 'rareses' o 'formes'" de 'Randri', detallant que personalment "els primers mesos de la competició van ser els pitjors" i que "l'habitual" quan arribes a un vestidor nou és que "s'estableixi un sentiment d'identitat".

Tot i això, "no volien" que les jugadores es relacionessin, "ni molt menys que s'iniciessin relacions amoroses per algun tipus de 'trauma' del passat". "Fins i tot va arribar a citar que aquí no havíem vingut a lligar", afegeix. Tot això el va fer sentir "assenyalada per prejudicis" i "devaluada com a jugadora". "Vaig començar a pensar que potser no sabia fer el que em demanaven, o que ni tan sols ho intentava", rememora.

"VULL FER JUSTÍCIA"

Així, s'ha tornat "una situació més que habitual" que després d'un partit se la deixés "en evidència davant del grup" malgrat que aquesta pensava haver-ho fet "bé". "Potser no he patit comentaris tan denigrants o bruts com les meves companyes, però sí que les he vist plorar pel tracte rebut", ressalta.

Ara, aquesta afectada, després de veure que "potser per primera vegada" noten el suport que els ha "faltat des que tot això va començar", vol "fer justícia". "Per les que ho van passar malament, per les que ho vivim i sentim avui, per les que ho viurien si això no hagués sortit, i fins i tot, per aquelles que encara no són capaces de veure'l", declara, demandant que el professionalisme al seu esport ha d'englobar "moltes més coses que un sou mínim o unes instal·lacions" i centrar-se més en aspectes com "les formes o les gestions emocionals".

"És difícil expressar amb paraules tot el que he sentit des que sóc a l'Alhama. Tot el que expressaré no és ni una quarta part de com m'he sentit jo com a esportista, com a persona i sobretot, com a dona", explica una altra de les afectades, que arribava "espantada" als entrenaments pel "discurs" que es trobaria del tècnic i que ha arribat a "al punt de no voler jugar per passar desapercebuda".

Aquesta futbolista manifesta que l'han "xisclat, humiliat, ridiculitzat i mancat el respecte" i que ho ha hagut de patir "en silenci" i només amb les seves companyes. També s'ha sentit "coaccionada i condicionada a l'hora d'alçar la veu" perquè no tenia on dirigir-se per por de tenir "conseqüències".

També parla que les han "separat i dividit" i que "han creat bàndol ells mateixos". "Que el club hagi informat les jugadores del comunicat des d'un principi és una prova més que ens condicionen contínuament perquè era confidencial", argumenta, "decebuda perquè les persones amb qui et donen suport en aquests dies tan complicats els ha faltat valentia" , sororitat i valors” i perquè aquestes “s'han sentit igual o pitjor” que ella. "Em vaig cansar de sentir-me així i ara només vull fer justícia amb la veritat al davant", conclou.

Finalment, la cinquena afectada per aquesta situació considera "molt complicat" explicar tot el que ha viscut dins del club, on ha viscut "moments incòmodes" que l'empenyien a "no voler jugar a futbol". "El mal i el malestar que ens ha creat aquesta situació i, que encara recordant-ho em fa sentir, no desapareixerà, però em semblava important visibilitzar-lo perquè no li passin a més noies", conclou.