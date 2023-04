Un moment de la trobada. Foto: David Subirana / Uni Girona

El Sant Jordi del 2023 seran d'aquells que no s'obliden per al Barça Santfeliuenc . I és que l'equip blaugrana, que aquesta temporada va tornar a la màxima categoria del bàsquet femení, s'ha colat a la semifinal pel títol de lliga després d'eliminar tot un Uni Girona ... ia Fontajau . El Barça havia perdut a casa (50-56), però el 59-66 amb què va acabar el matx del 23 d'abril a la capital del Gironès va servir per confirmar la remuntada.

Amb un Uni ple de baixes, el Barça va aprofitar per situar-se al davant al marcador, encara que les rendes mai van ser excessivament àmplies. Tot i això, les blaugrana van enviar gairebé en tot moment i únicament al tram final del tercer parcial van ser capaços de prendre el control de l'eliminatòria.

Ainhoa López, amb 20 punts, va ser la líder ofensiva de l'equip blaugrana, mentre que la local Giedre Labuckiene va ser la màxima anotadora de l'Uni, amb 15 punts.

ESPERA PERFUMERÍAS AVENIDA

Així, Perfumerías Avenida de Salamanca, un dels grans del bàsquet continental, espera les de Sant Feliu.

El partit d'anada es jugarà dimecres 26 d'abril a les 7 del vespre al Juan Carlos Navarro, mentre que la tornada serà 48 hores més tard a Wurzburg.