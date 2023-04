Dues defenses del BMG intenten evitar un llançament d?una rival. Foto: BM Granollers

El Bera Bera de Sant Sebastià és el nou campió de la Copa de la Reina d'handbol . El conjunt basc es va imposar, diumenge 23 d'abril passat, al BM Granollers (31-25) en un partit disputat al Martín Carpena de Màlaga.

Les vallesanes, que jugaven la primera final copera de la seva història, van començar dominant, gràcies a l'encert ofensiu ia una defensa notable sobre les dues grans estrelles del conjunt donostiarra, Paula Arcos i Anne Erauskin.

Amb el pas dels minuts, el Bera Bera va pujar la intensitat i va capgirar el marcador fins al +5 amb què el xoc va arribar al descans (16-11).

Tot i els intents de remuntada, el Granollers no va aconseguir retallar la distància a menys de 3 gols. El 24-21 provisional va donar una petita esperança de remuntada a les granollerines , encara que veurien com el conjunt euskera tornava a aconseguir una renda definitiva.

Tot i la derrota, la disputa de la final és un nou èxit per a l'entitat, que dimarts 18 d'abril passat va veure com el seu sènior masculí remuntava davant del potent Flensburg d'Alemanya per classificar-se per a la Final Four de l'EHF European League.