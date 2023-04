Marc-Andre ter Stegen / @EP

El FC Barcelona va aconseguir davant l'Atlètic de Madrid, diumenge passat, la porteria a zero número 23 de la temporada a LaLiga Santander , igualant el millor registre històric a la competició que ostentava el conjunt blaugrana de la temporada 2014-15.

Només sis equips han aconseguit marcar gol a Ter Stegen aquesta temporada a LaLiga: Reial Madrid (4), Reial Betis, Reial Societat, UD Almeria, Osasuna i Espanyol (1). Nou gols en total en 30 partits disputats, fet que reflecteix el bon fer defensiu de l'equip de Xavi Hernández al llarg de la temporada. Registre que col·loca el líder de LaLiga com l'equip menys golejat de les 5 grans lligues, seguit molt de lluny per Lazio i Nàpols que han encaixat tots dos 21 punts, o el que és el mateix, més del doble.

Pel que fa a porteries a zero, els de Xavi són també els grans dominadors europeus amb 23 matxs sense concedir gol al rival. Uns números que igualen el rècord històric del club en aquest apartat a Primera Divisió, i que tenia l'honor de tenir el FC Barcelona de Luis Enric de la temporada 2014-15, curs en què els blaugranes van aconseguir el triplet.

Són dades tan excel·lents, que fins i tot per jugar 8 partits de Lliga, si el Barcelona aconsegueix no encaixar gol en 3 partits, es convertiria en l'equip de les cinc grans lligues amb més porteries a zero en una mateixa temporada de la història, superant el registre del Chelsea de Mourinho a la temporada 2004-05. I en cas de concedir menys de 6 gols en aquests partits també serien l'equip amb menys gols encaixats a les cinc grans lligues al segle XXI, millorant la marca, també ostentada del Chelsea 2004-05.

El FC Barcelona ha cimentat aquestes dades a dos grans pilars: Ter Stegen i el rendiment global defensiu de l'equip. Els blaugranes són l'equip de les cinc grans lligues amb un expected goals (gols esperats) menys gols encaixats més alt amb un +15. És a dir, l'equip de Xavi ha encaixat 15 gols menys del que, per les ocasions que ha patit, hauria d'haver rebut. Això, en gran part, és per l'actuació de Marc André Ter Stegen . El porter alemany es troba al millor moment de la seva carrera, i ha evitat en més d'una ocasió gols cantats. De fet, l'alemany és el porter de les cinc grans lligues amb el percentatge més alt de parades amb un 87% d'encert, seguit de Rulli i Perin (82%).

La defensa de tot l'equip és l'altra gran carta dels de Xavi. El Barcelona és l'equip que menys gols esperats té en contra (24), o el que és el mateix, el que menys ocasions per marcar concedeix el rival a les cinc grans lligues, empatat en aquest apartat amb la Roma de Mourinho. A més, també és el segon equip d'Europa que menys rematades a porta concedeix per partit (2,4), només superat pel City (2,3), i el tercer equip que més pilotes recupera a l'últim terç del camp rival per partit (6,1) només darrere de Bayern i Athletic Club. Dades que fan veure que és un equip on els migcampistes i davanters estan molt implicats en tasques defensives.

Finalment, si atenem l'estadística que mostra els gols encaixats per partit , el FC Barcelona d'aquesta temporada estableix aquesta xifra en 0,3 gols per matx, sent el millor registre de qualsevol equip de les 5 grans lligues europees en tota la història. disputat 30 jornades, i si ho manté, es convertiria en la millor equip de sempre en aquest apartat a final d'una temporada.